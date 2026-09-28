FOTO: Caso Mario César García: nueva recompensa de $10 millones para dar con los responsables del crimen

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) – Avanzan las investigaciones sobre el crimen de Mario "Pato" César García, ocurrido en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Las autoridades han decidido ofrecer una recompensa de $10 millones a quienes proporcionen información que permita identificar a los autores del homicidio.

El hombre de 50 años desapareció el 8 de diciembre de 2025 tras salir de su hogar, y desde entonces, su paradero había permanecido como un misterio. A finales de enero de este año, durante una búsqueda, un individuo que entrenaba en un descampado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario encontró restos humanos y alertó a la Policía de inmediato.

Poco después, en el barrio Lucila Ortiz, se hallaron más restos dentro de una bolsa en un cesto de basura de una vivienda deshabitada. Todos los elementos recolectados fueron enviados para su análisis.

Mientras se esperaban los resultados, el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, bajo la dirección de Marcos Pérez Soruco, emitió un oficio al Ministerio de Seguridad Nacional solicitando que se ofrezca una recompensa a quienes, sin haber participado en el delito, puedan brindar información útil sobre el caso.

En ese momento, se había establecido una recompensa de $5 millones para quien proporcionara información dentro del territorio argentino, según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, el 8 de abril de 2026, se solicitó al Programa Nacional de Recompensas que anulara la oferta inicial debido al hallazgo de restos humanos compatibles con la identidad de García.

Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades iniciaron actuaciones por el delito de homicidio. Recientemente, el 8 de septiembre, la fiscalía volvió a solicitar que se ofrezca una recompensa para identificar a los responsables del homicidio.

Tras la evaluación correspondiente, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, decidió aumentar la recompensa a $10 millones para quienes, sin haber intervenido en los hechos delictivos, brinden información valiosa sobre los autores del crimen.

La querella, en comunicación con el medio La Opinión Austral, ha indicado que el homicidio podría estar vinculado con personas cercanas a dirigentes políticos y con antecedentes penales. Esta afirmación se fundamenta en que días antes de su muerte, la víctima había denunciado la existencia de "zonas liberadas" y la presunta complicidad entre ciertos sectores y grupos delictivos.