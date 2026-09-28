FOTO: Un abogado de San Isidro fue víctima de una violenta entradera en su hogar

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) – Un abogado destacado del partido de San Isidro fue asaltado el domingo en su casa en un violento episodio de entradera. Los delincuentes lograron robarle dinero, joyas y el vehículo de su esposa.

El hecho ocurrió en Martínez, San Isidro, cuando el matrimonio de jubilados se encontraba durmiendo en su hogar, situado en la calle Paso al 1000, y fueron sorprendidos por los ladrones.

Se informó que la banda delictiva ingresó al inmueble por el patio, usando guantes y cubriendo sus rostros para no ser identificados.

Durante el asalto, el abogado fue atado y agredido, lo que requirió atención médica posterior. Mientras los delincuentes continuaban en el interior de la vivienda, un vecino alertó al Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro, aunque los ladrones lograron escapar, según lo informado por el medio La Nación.

San Isidro se ha destacado recientemente por registrar la mayor disminución en la tasa de robos entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires entre 2023 y 2025, con una caída del 30,5%, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Avellaneda y Vicente López son otros municipios que también mostraron reducciones significativas en sus tasas de robos.