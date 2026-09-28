Fray Luis Beltrán: "Vamos a citar a audiencia imputativa a los dueños de AR Zinc"

FOTO: La Justicia exigió a la empresa estabilizar la barranca y contener los residuos de su predio.

La Justicia ordenó a AR Zinc S.A. adoptar medidas urgentes para contener el riesgo ambiental existente en su predio de Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos. El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que los directivos de la empresa serán convocados a una audiencia imputativa.

Nicosia explicó que la situación es considerada de riesgo inminente y que por ese motivo la Fiscalía solicitó una audiencia para avanzar con medidas que permitan detener el deterioro del lugar. "El riesgo es inminente", sostuvo el fiscal, quien señaló que los residuos contienen jarocita, plomo, arsénico y otros metales pesados.

Uno de los principales peligros está ubicado en un sector cercano a la barranca del Paraná. Según explicó el funcionario judicial, las mediciones realizadas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires determinaron que existe peligro de derrumbe. "Ya en 2024 se derrumbó parte de ese talud", recordó Nicosia.

El fiscal advirtió que un nuevo desmoronamiento podría provocar que los residuos lleguen al curso de agua. "Con las cantidades que hay, eso contamina todo el Paraná", afirmó durante la entrevista. Además, señaló que el predio se encuentra prácticamente a la intemperie y que la situación viene siendo abordada por la Justicia Civil desde 2020.

Nicosia también confirmó que la Fiscalía avanzará contra los responsables de la firma. "Los vamos a citar a la audiencia imputativa", aseguró. Según explicó, ya se dejó planteada la posible responsabilidad penal a partir de la desobediencia a resoluciones judiciales y de las normas vinculadas con la protección ambiental.

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Entre las medidas solicitadas, la primera y más urgente es el apuntalamiento y sostenimiento de la barranca. También se pidió intervenir los tres depósitos donde se encuentran los residuos, con tareas de remoción y remediación del suelo, además del cerramiento del predio para evitar el ingreso de personas y el arrojo de basura.

"La responsabilidad cabe no solamente al titular actual"

El intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, también habló con Cadena 3 Rosario y expresó su preocupación por la situación sobre el riesgo de derrumbe y contaminación del agua.

Cominelli explicó que el pasivo ambiental tiene una historia que se remonta a varias décadas y que parte de esos residuos se generaron cuando las normas ambientales eran diferentes. "Estamos hablando de un período de 60 años", señaló.

El intendente indicó además que la empresa dejó de funcionar en diciembre de 2015 y que el pasivo quedó en el predio. Sobre las responsabilidades empresariales, sostuvo que "la responsabilidad cabe no solamente al titular actual, sino también a Integra Capital", y mencionó que Glencore mantiene responsabilidad solidaria en materia ambiental.

Entrevista de Hernán Funes.