Crecimiento, inflación y pobreza: el desafío de Milei para la próxima etapa

Por Alberto Lotuf

Javier Milei enumeró en Nueva York tres prioridades para su Gobierno: que la economía crezca, que baje la inflación y que retroceda la pobreza. El orden puede parecer indiscutible, pero la dificultad está en conseguir que esas tres variables mejoren al mismo tiempo y, sobre todo, que esa mejora llegue a la vida cotidiana. Los últimos datos muestran la magnitud del desafío: la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre.

A eso se suma una caída de la actividad del 2,9% en julio respecto de junio y un riesgo país que cerró la semana en 609 puntos, su nivel más alto desde abril. Ningún indicador alcanza por sí solo para explicar la situación económica, pero todos juntos muestran que la estabilidad de las cuentas públicas necesita traducirse en resultados concretos. El Gobierno tiene que demostrar que puede atravesar una etapa de crecimiento débil sin que el costo recaiga indefinidamente sobre el empleo y los ingresos.

En Rosario tenemos un ejemplo concreto con Electrolux, que dejará de fabricar en su planta local y continuará abasteciendo el mercado argentino con productos importados desde otra ubicación. Para quienes defienden la apertura comercial, el caso puede plantear una discusión sobre productividad y precios. Para quienes cuestionan ese modelo, representa el retroceso de una industria que pierde capacidad. Pero hay un dato que no admite demasiadas interpretaciones: 200 trabajadores quedarán sin empleo, cuando hace dos años eran 800 los que trabajaban allí.

Mientras tanto, la oposición cuestiona el rumbo económico y plantea que Argentina está desaprovechando una oportunidad histórica. Pero también tiene una responsabilidad: no alcanza con señalar los problemas, hay que explicar qué alternativa permitiría sostener inversión, empleo y estabilidad. Al oficialismo, en cambio, le corresponde demostrar que su programa puede generar una recuperación de la actividad y mejorar los indicadores sociales. En el Congreso, además, cada proyecto exige negociaciones más complejas, como ocurre con la reforma del régimen de zonas frías, los cambios en el Banco Central y el financiamiento de la ley de discapacidad.

Y ahí aparece el desafío de la próxima etapa. Mantener el equilibrio fiscal fue una decisión política; sostenerlo mientras se recuperan la actividad, el empleo y los ingresos va a requerir otra clase de resultados. El contexto internacional tampoco ayuda, con un financiamiento externo más exigente y una Argentina que todavía necesita reconstruir confianza. El Presidente ya definió sus prioridades. La oposición tendrá que ofrecer algo más que un diagnóstico y los aliados deberán decidir cuánto acompañan. Mientras tanto, la pobreza, la actividad y el empleo siguen siendo la medida más concreta de cualquier programa económico.