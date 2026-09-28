El Tribunal Superior ratifica perpetuas por el asesinato de Lucas González en Barracas

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha decidido desestimar la queja presentada por las defensas de los policías Gabriel Alejandro Isassi y Juan José Nieva, lo que significa que se mantienen las condenas a prisión perpetua por el homicidio de Lucas Santiago González.

La decisión del máximo tribunal de la ciudad implica que se confirma la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que había ratificado las penas impuestas a los efectivos involucrados en el caso.

Isassi y Nieva fueron condenados como coautores del homicidio quíntuplemente agravado de González, además de la tentativa de homicidio agravada de los tres adolescentes que lo acompañaban y la privación ilegítima de la libertad. Asimismo, Isassi recibió una condena adicional por falsedad ideológica.

Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron el 17 de noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, cuando miembros de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad interceptaron el vehículo en el que viajaban González y sus amigos. Este auto no contaba con identificación oficial ni matrícula.

De acuerdo al fallo, los policías descendieron armados y sin identificaciones visibles y abrieron fuego contra el automóvil. Los adolescentes, al creer que estaban siendo asaltados, intentaron escapar. Lamentablemente, uno de los disparos impactó en la cabeza de González, quien falleció al día siguiente.

Las defensas de los condenados habían impugnado ante el TSJ la confirmación de las condenas, argumentando sobre aspectos relacionados con el principio de congruencia, la valoración de las pruebas, las agravantes y las causales de justificación.

Sin embargo, el tribunal consideró que la presentación no cumplía con los requisitos necesarios para su tratamiento en una instancia extraordinaria y determinó que no se había presentado una cuestión de inconstitucionalidad ni arbitrariedad en el rechazo de los planteos de nulidad.

En este contexto, el TSJ afirmó que la interceptación del automóvil fue injustificada, que la agresión policial fue inmediata y que uno de los oficiales intentó encubrir lo sucedido posteriormente.