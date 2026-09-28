Aldeas Infantiles SOS: cómo acompaña a chicos que no pueden vivir con su familia

Hay chicos para quienes crecer junto a su familia no está garantizado. Cuando el cuidado familiar se debilita o se pierde, aparece un desafío que va mucho más allá de encontrar un lugar donde vivir: sostener vínculos, preservar una historia y construir un entorno que permita atravesar ese momento con protección y acompañamiento.

Desde 1979, Aldeas Infantiles SOS Argentina trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que perdieron el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo. Su tarea comienza antes de una eventual separación, a través de programas que buscan fortalecer las capacidades de cuidado de las familias y prevenir que los chicos tengan que alejarse de ellas.

“Nuestra organización trabaja por el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia”, explicó Gastón Zingoni, director de Comunicación de Aldeas Infantiles SOS Argentina, en un nuevo episodio de Comprometidos en Cadena.

Cuando no es posible evitar una separación y así lo determina la autoridad judicial, la organización brinda alternativas de cuidado procurando que los hermanos permanezcan juntos. Durante ese proceso también acompaña el trabajo para que los chicos puedan regresar con sus familias de origen o, cuando corresponde, transitar un proceso de adopción.

El alcance de esa tarea se extiende a distintos puntos de la Argentina. La organización tiene presencia en Córdoba, Mar del Plata, Luján, Rosario, Mendoza y Oberá, además de su oficina nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Durante 2025 acompañó a más de 7.000 participantes, con el respaldo de más de 50.000 donantes individuales y la articulación con más de 70 empresas.

Ese trabajo toma distintas formas según las necesidades de cada comunidad. En Oberá, Misiones, el Instituto Aldeas Argentina recibe a más de 900 estudiantes. En Rosario funciona Casa Germinar, un espacio destinado a acompañar a mujeres con sus hijos en situaciones de alta vulnerabilidad, mientras que en Luján se desarrolla la iniciativa de Familias Solidarias, que busca familias dispuestas a brindar cuidado temporal a bebés.

Aldeas Infantiles SOS también desarrolla programas de cuidado alternativo, fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario, acompañamiento de adolescentes y jóvenes, reintegro familiar y adopción, además de centros educativos. La mirada atraviesa todas esas iniciativas: actuar sobre cada situación sin perder de vista los vínculos y la historia de cada chico.

“Detrás de estos números hay mil historias”, resumió Zingoni. Son historias de chicos que encuentran cuidado y protección, de familias que logran fortalecerse y de comunidades que se involucran para generar mejores condiciones para sus infancias.

Porque cuando un chico no puede vivir con su familia, la respuesta no se agota en ofrecerle un techo. El desafío también está en acompañarlo, proteger sus vínculos y trabajar para que pueda crecer en un entorno familiar seguro.