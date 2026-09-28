Juanita Tinelli confirma su romance con Junior Hernández, un emprendedor gastronómico

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- La vida amorosa de la modelo Juanita Tinelli ha vuelto a captar la atención de los medios tras anunciar su nueva relación con Junior Hernández, un joven emprendedor gastronómico que opera foodtrucks especializados en parrillas en diferentes puntos de Buenos Aires.

La pareja hizo pública su relación cuando la hija de Marcelo Hugo le dedicó un conmovedor mensaje a Junior en sus redes sociales por su cumpleaños. "Feliz cumpleaños mi Chuno, te elijo todos los días", escribió la influencer, acompañando el texto con una fotografía de ambos abrazados.

Fuentes cercanas indicaron que el romance entre los jóvenes comenzó hace aproximadamente cuatro meses, aunque hicieron oficial su noviazgo hace tres meses mediante una publicación en el Instagram de Junior. De hecho, fue Junior quien acompañó a Juanita en su primera aparición pública en la obra SEX, dirigida por José María Muscari, tras el conflicto con su ex pareja, Bautista Cuiña, a quien denunció por violencia de género.

En las últimas semanas, la pareja se mostró junta en varias ocasiones en redes sociales, pero la confirmación de su vínculo se produjo el pasado sábado durante la celebración del cumpleaños de Junior.

Según Fernanda Iglesias, en el programa Puro Show, el escándalo que involucró a Juanita y su ex pareja se desató cuando ella fue vista besándose con un chico cerca de él. Este chico resultó ser su actual pareja. Además, Fernanda añadió que Junior y Juanita habrían estado conviviendo en Nordelta antes de dejar la casa que alquilaban. La pareja se conocía previamente a través de amigos en común y, tras finalizar sus respectivas relaciones, se reencontraron y surgió el amor.

¿Quién es Junior Hernández?

Junior Hernández es un joven empresario que co-fundó una empresa de foodtrucks que lleva su nombre, Junior Foodtruck, ofreciendo parrilla y carnes ahumadas en Buenos Aires. No es su único emprendimiento, ya que también es parte de "Sedh.", una nueva marca de suplementos de hidratación a base de electrolitos. Además, Junior formó parte de "Mundo Selección", una plataforma digital asociada a la AFA que cubrió el Mundial de Qatar, aunque su participación generó controversia debido a la inclusión de Tomás Massa, hijo de Sergio Massa, lo que resultó en su renuncia.

Agencia NA