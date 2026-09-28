Explosiones en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte dejan heridos a tres soldados

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El ejército de Corea del Sur informó que es probable que Corea del Norte haya plantado las minas terrestres que causaron heridas a tres soldados surcoreanos la semana pasada, a lo largo de la fuertemente fortificada frontera que divide a ambos países. Esta conclusión preliminar, anunciada el lunes, podría intensificar aún más las tensiones entre los dos países rivales.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur reveló su conclusión después de realizar una inspección del área junto con el Mando de Naciones Unidas, encabezado por Estados Unidos. Las relaciones entre las dos Coreas han sufrido un deterioro significativo en los últimos años, en medio de la aceleración del programa de armas nucleares de Corea del Norte y el colapso de las negociaciones diplomáticas lideradas por Estados Unidos que buscaban resolver el conflicto nuclear.

Las explosiones que hirieron a los tres oficiales militares surcoreanos ocurrieron el 21 de septiembre, en dos incidentes consecutivos cerca de la línea de demarcación militar (MDL) en la sección occidental de la Zona Desmilitarizada (DMZ), una franja de tierra fortificada entre ambas Coreas. Las explosiones se produjeron durante una operación destinada a establecer una ruta de patrullaje en una zona que no había sido visitada durante décadas, según informaron funcionarios surcoreanos.

La ruta se había planificado para facilitar futuras inspecciones con el Mando de la ONU, después de que Corea del Sur detectara "cambios en el terreno" el año anterior, que podrían haber sido causados por la colocación de minas por parte de Corea del Norte. Inicialmente, las autoridades surcoreanas habían señalado que las explosiones parecían ser consecuencia de minas, pero no habían atribuido la responsabilidad a Corea del Norte.

El vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Kwon Dae-won, comentó que existe una "posibilidad muy alta" de que las explosiones hayan sido provocadas por minas norcoreanas, que ocurrieron a aproximadamente 10 metros al sur de la línea de demarcación militar. Kwon añadió que no había evidencias de que fuerzas surcoreanas o aliadas hubieran colocado minas en esa área densa en vegetación.

Además, marcas de explosión y escombros, junto con lo que parecía ser una tercera mina presuntamente norcoreana en el lugar, apuntaban a la responsabilidad de Corea del Norte, según Kwon. Si la investigación final confirma esta conclusión, afirmó, "responsabilizaremos plenamente a Corea del Norte por esto. Nuestro ejército tomará las medidas adecuadas y correspondientes", aunque no proporcionó más detalles.

Corea del Norte ha negado repetidamente cualquier responsabilidad en incidentes anteriores, calificando las acusaciones de Seúl como intentos de provocar sentimientos anti-Pyongyang. Este último incidente se produce más de una década después de que Corea del Sur acusara a su vecino del Norte de ser responsable de explosiones de minas que causaron lesiones a dos soldados surcoreanos y aumentaron drásticamente las tensiones entre ambos países en agosto de 2015.

El análisis forense realizado por el Estado Mayor Conjunto reveló la presencia de TNT y sustancias marrones no identificadas en un casco antibalas, chalecos protectores y fusiles de los soldados involucrados en la operación. La falta de fragmentos metálicos o metralla indicó que las explosiones no fueron causadas por minas surcoreanas o aliadas, como se informó.

Las explosiones ocurrieron después de que el comandante del batallón que lideraba el equipo decidiera suspender la misión y retirarse, ya que la unidad se encontraba demasiado cerca de la línea de demarcación. La primera explosión se produjo cuando un soldado avanzó mientras el equipo se preparaba para retirarse, seguida por una segunda explosión poco después, cuando el comandante y un oficial de inteligencia se acercaron al soldado herido.

Algunos soldados afirmaron haber visto lo que parecía ser una tercera mina norcoreana mientras se retiraban a un área segura, desde donde las tropas fueron evacuadas por aire para recibir tratamiento médico. La DMZ, que se extiende a lo largo de 248 kilómetros y tiene un ancho de 4 kilómetros, es una de las fronteras más fuertemente fortificadas del mundo, con aproximadamente 2 millones de minas enterradas en y alrededor de la zona, que también está custodiada por cercas de alambre de púas y tropas de combate en ambos lados.

Este territorio es un legado de la Guerra de Corea (1950-1953), que concluyó con un armisticio en lugar de un tratado de paz. En los últimos meses, Corea del Norte ha incrementado la colocación de minas y fortificaciones en la frontera, lo que ha suscitado preocupaciones en Corea del Sur sobre la creciente presencia de tropas norcoreanas cerca de la DMZ.

En abril de 2025, Corea del Sur realizó disparos de advertencia tras la incursión de un grupo de soldados norcoreanos en la línea de demarcación, y aunque los soldados se retiraron después de las advertencias, la tensión se mantuvo alta. En junio de 2024, tropas norcoreanas cruzaron la frontera en tres ocasiones, lo que llevó a Corea del Sur a disparar advertencias nuevamente.

Las minas norcoreanas a veces han sido arrastradas hacia Corea del Sur por ríos crecidos, causando heridas o muertes a civiles. Tras las explosiones de minas de 2015, ambas Coreas intercambiaron amenazas y reanudaron la propaganda fronteriza, aunque finalmente se alcanzaron conversaciones que las alejaron del borde del conflicto. En esa ocasión, Corea del Norte emitió una vaga expresión de pesar por las heridas de los soldados sin aceptar la responsabilidad.

Las explosiones de la semana pasada coinciden con los esfuerzos del gobierno liberal de Corea del Sur por reactivar la diplomacia entre Pyongyang y Washington, en un intento más amplio por reducir las tensiones en la península coreana. Sin embargo, desde inicios de 2024, Corea del Norte ha adoptado una postura más dura hacia Corea del Sur, considerándola un enemigo permanente y alejándose del concepto de un Estado compartido en favor de un enfoque hostil de "dos Estados".

Corea del Norte ha intensificado las tensiones en las últimas semanas con demostraciones militares, incluidos lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance y ejercicios de artillería con fuego real, mientras el líder Kim Jong Un continúa exhibiendo su programa nuclear en expansión, a pesar de los llamados de Estados Unidos para reiniciar las negociaciones diplomáticas.

El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump redujo un importante ejercicio militar con Corea del Sur en un aparente esfuerzo por reiniciar las conversaciones con Kim, quien percibe tales maniobras como ensayos para una posible invasión. Sin embargo, hasta ahora, Corea del Norte ha rechazado el acercamiento de Trump, exigiendo que Washington abandone su "política hostil" y renuncie a la desnuclearización como condición para cualquier diálogo.