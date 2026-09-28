Brasil implementa prohibición de más de 500 sitios de apuestas ilegales en línea
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó la medida que elimina de manera provisional las apuestas deportivas en línea. La normativa afecta a más de 500 sitios y busca combatir las adicciones al juego.
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FOTO: Entra en vigor en Brasil, la prohibición para más de medio millar de sitios de apuestas ilegales.
Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Las autoridades brasileñas han bloqueado la operación de al menos 506 sitios que presuntamente ofrecían apuestas ilegales en línea, tras la prohibición dictada por el Gobierno el pasado 25 de septiembre, según informaron medios locales.
En el marco de estas acciones, el Gobierno ha solicitado a la plataforma de mensajería Telegram que elimine 43 canales y grupos que promovían apuestas y casinos, como parte de las medidas contra las denominadas "bets" o apuestas en línea.
La decisión, firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, suspende de manera provisional las apuestas deportivas en línea, incluidos los casinos, debido a la creciente preocupación por el aumento de las adicciones al juego y el endeudamiento de la población.
El Ministerio de Justicia ha detectado la difusión de publicidad en importantes plataformas digitales, como Google y Meta. En Google, se identificaron alrededor de 1.960 anuncios relacionados con dominios brasileños, mientras que en Meta se documentaron otros anuncios publicados desde el 25 de septiembre.
Las autoridades planean mantener reuniones con representantes de Google y Meta para abordar el bloqueo de nuevos anuncios, la eliminación de publicidad, la identificación de páginas con identidades disimuladas y el control de los contenidos que se difunden.
La normativa prohíbe las apuestas fijas y los juegos en línea, estableciendo un plazo hasta el 5 de octubre para que los usuarios puedan retirar sus fondos, y hasta el 6 de octubre para que los sitios y aplicaciones eliminen sus ofertas.
Además, el Gobierno está preparando nuevas acciones para evitar que las apuestas continúen a través de nuevos dominios, aplicaciones, redes sociales o servicios digitales alojados en el extranjero.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó Brasil?
Bloqueó más de 500 sitios de apuestas ilegales en línea.
¿Quién firmó la prohibición?
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue el responsable de la firma de la medida.
¿Cuándo entró en vigor la prohibición?
La normativa fue decretada el 25 de septiembre.
¿Qué plazo tienen los usuarios para retirar fondos?
Los usuarios tienen hasta el 5 de octubre para retirar sus fondos.
¿Qué acciones se planean para el futuro?
El Gobierno planea nuevas medidas para evitar el funcionamiento de apuestas a través de nuevos dominios y aplicaciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]