SiMa.ai, la startup de chips de IA, alcanza una valoración de 1.45 mil millones de dólares

SiMa.ai, una empresa emergente que desarrolla chips y software para permitir que robots, drones, cámaras y otros dispositivos ejecuten inteligencia artificial directamente en el dispositivo, recaudó 150 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C, alcanzando una valoración de 1.45 mil millones de dólares. Esta ronda fue co-liderada por Fidelity Management & Research Company y Amplify, con la participación de Alter Venture Partners, Dell Technologies Capital y StepStone Group.

Fundada en 2018 por Krishna Rangasayee, quien anteriormente fue COO de la fabricante de chips Groq, la compañía se especializa en ofrecer chips energéticamente eficientes que eliminan la necesidad de enviar datos de ida y vuelta a la nube. SiMa.ai espera que su rendimiento de baja latencia y sus chips más asequibles, en comparación con las GPUs de Nvidia, le permitan capturar el creciente mercado de dispositivos de IA física, incluidos los robots humanoides.

La nueva ronda eleva el total de capital recaudado por SiMa.ai a más de 500 millones de dólares. Anteriormente, la startup fue valorada en 960 millones de dólares tras recaudar 85 millones de dólares en una Serie B en julio de 2025, según PitchBook.