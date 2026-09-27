Dario Amodei de Anthropic se convierte en protagonista de SNL con humor sobre la IA
El CEO de Anthropic, Dario Amodei, fue parodiado en SNL, donde se abordaron los temores sobre la IA. La comedia resaltó sus declaraciones sobre el potencial destructivo de la tecnología.
FOTO: Dario Amodei en SNL
Saturday Night Live (SNL) presentó una parodia del CEO de Anthropic, Dario Amodei, en la que se abordaron las recientes advertencias sobre los peligros de la inteligencia artificial (IA). La actuación estuvo a cargo de Jane Wickline, quien interpretó a Amodei con un impresionante disfraz y una actuación que incluyó momentos humorísticos y oscuros.
El segmento fue inaugurado por el presentador de Weekend Update, Michael Che, quien, con un tono dubitativo, presentó a Amodei, mencionando que había "tropezado" durante una reciente gira de prensa. Che hizo referencia a una afirmación de un ex empleado de Anthropic que sugirió que la IA podría amenazar a la humanidad.
Wickline, en su papel de Amodei, ofreció respuestas titubeantes y en ocasiones se sumió en diálogos al estilo de Gollum, confesando: "La IA es el diablo y yo su creador". Esta frase provocó risas en el público, subrayando el tono satírico del segmento.
La versión ficticia de Amodei aseguró a la audiencia que los ejecutivos de IA "están todos en la misma página: no aprobamos lo que hacemos". Con un tono irónico, afirmó: "La IA no es un arma, es una herramienta: una herramienta para construir armas, y les insto a que me insten a detenerme".
En cuanto a los beneficios de la tecnología, como la posibilidad de curar el cáncer, el personaje de Amodei bromeó: "En 10 años, hay aproximadamente un 10% de probabilidad de que el cáncer no sea un problema para nadie".
El segmento de SNL no solo entretuvo, sino que también ofreció una crítica mordaz a las preocupaciones sobre el desarrollo de la IA y la falta de control en la industria tecnológica.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en SNL?
Se presentó una parodia del CEO de Anthropic, Dario Amodei, abordando los peligros de la IA.
¿Quién interpretó a Dario Amodei?
Jane Wickline fue la actriz que realizó la parodia en el programa.
¿Qué declaró Amodei en la parodia?
Dijo: "La IA es el diablo y yo su creador", reflejando el temor sobre la tecnología.
¿Cómo abordaron el tema del cáncer?
El personaje de Amodei bromeó que hay un 10% de probabilidad de que el cáncer no sea un problema en 10 años.
¿Qué mensaje envió SNL?
El programa criticó la falta de control en la industria de la IA y sus implicaciones para la humanidad.