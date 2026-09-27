Saturday Night Live (SNL) presentó una parodia del CEO de Anthropic, Dario Amodei, en la que se abordaron las recientes advertencias sobre los peligros de la inteligencia artificial (IA). La actuación estuvo a cargo de Jane Wickline, quien interpretó a Amodei con un impresionante disfraz y una actuación que incluyó momentos humorísticos y oscuros.

El segmento fue inaugurado por el presentador de Weekend Update, Michael Che, quien, con un tono dubitativo, presentó a Amodei, mencionando que había "tropezado" durante una reciente gira de prensa. Che hizo referencia a una afirmación de un ex empleado de Anthropic que sugirió que la IA podría amenazar a la humanidad.

Wickline, en su papel de Amodei, ofreció respuestas titubeantes y en ocasiones se sumió en diálogos al estilo de Gollum, confesando: "La IA es el diablo y yo su creador". Esta frase provocó risas en el público, subrayando el tono satírico del segmento.

La versión ficticia de Amodei aseguró a la audiencia que los ejecutivos de IA "están todos en la misma página: no aprobamos lo que hacemos". Con un tono irónico, afirmó: "La IA no es un arma, es una herramienta: una herramienta para construir armas, y les insto a que me insten a detenerme".

En cuanto a los beneficios de la tecnología, como la posibilidad de curar el cáncer, el personaje de Amodei bromeó: "En 10 años, hay aproximadamente un 10% de probabilidad de que el cáncer no sea un problema para nadie".

El segmento de SNL no solo entretuvo, sino que también ofreció una crítica mordaz a las preocupaciones sobre el desarrollo de la IA y la falta de control en la industria tecnológica.