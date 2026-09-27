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Rally Cordobés: Santiago Baldo y el Citroën vuelan en la mañana del domingo en Laguna Larga

El piloto de Jesús María soportó los embates de Tomás Olmedo (Skoda) y Germán Hubmann (Skoda) en los tres primeros tramos de la mañana. 13:11 se inician los últimos tres tramos.

27/09/2026 | 11:40Redacción Cadena 3

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Baldo y García con el Citroën C3 volando en la mañana del domingo en Laguna Larga.

FOTO: Baldo y García con el Citroën C3 volando en la mañana del domingo en Laguna Larga.

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Santiago Baldo navegado por Zacarías García en el Citroën C3 #2 se adueñaron de dos de los tres tramos corridos en la mañana del domingo para mantener el liderazgo momentáneo en el Rally de Laguna Larga por la séptima fecha del “Cordobés”.

Luego de recorrer 40,6 kilómetros divididos en tres tramos dentro del Departamento Río Segundo de la provincia de Córdoba, el salteño Tomás Olmedo junto a Juan Pablo Monasterolo en el Skoda del equipo “Villagra Racing” es el escolta a solo 6”6/10, pero teniendo detrás de él al actual campeón Germán Hubmann (Skoda), separado por solo por 3”7/10.

Gabriel Abarca, el sanjuanino que está debutando con el Skoda del “EZD Racing Team” está cumpliendo una óptima performance y completa el cuarteto de punta en la clasificación general, a 51”0/10 del líder Baldo.

Con cuatro pruebas especiales disputadas, una el sábado y tres en esta mañana del domingo, dominan el Rally de Laguna Larga en sus categorías: Gastón Pedrido (GOL/Maxi Rally), Esteban Barbero (Toyota/RN4), Santiago Sabbatini (Ford/RC5), Luis María Vega (Peugeot/N1), Emanuel Ibarra (VW/N1), Julián Rébola (Ford/N3) y Guillermo Ambrosio (Peugeot/RC3)

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Laguna Larga. Imágenes: Prensa Rally Cordobés.

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