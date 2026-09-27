Renuncia de vicepresidenta del partido gobernante en Turquía por escándalo financiero

ESTAMBUL (AP) — La vicepresidenta del partido gobernante de Turquía, Fatma Betul Sayan Kaya, presentó su renuncia tras ser acusada de vender acciones por un valor de decenas de millones de dólares poco antes de que se produjera una crisis bursátil. Esta decisión se dio a conocer el sábado, en medio de un clima de sospechas sobre manipulación de precios en la bolsa.

Las acciones turcas sufrieron un fuerte desplome el 16 de septiembre, lo que generó inquietud sobre posibles irregularidades que involucraban a varios fondos de inversión. Omer Celik, portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), confirmó que el presidente Recep Tayyip Erdogan había aceptado la renuncia de Kaya y expresó que "todos aquellos que estén involucrados en irregularidades, corrupción, abuso o cualquier acto perjudicial tendrán que responder".

Por su parte, Zeynel Emre, portavoz del principal partido opositor, el Nuevo Partido, reveló que Kaya había obtenido aproximadamente 1.300 millones de liras turcas (equivalente a 27,5 millones de dólares) al vender acciones justo antes de la caída del mercado. Emre detalló que Kaya había adquirido estas acciones, en su mayoría de la empresa de construcción naval Ozat Denizcilik, por 63,4 millones de liras (1,3 millones de dólares) en abril.

Kaya no ha respondido de manera directa a las acusaciones, pero indicó que su renuncia busca facilitar el esclarecimiento de las denuncias. Además, pidió disculpas a Erdogan, quien también preside el AKP. En respuesta a la situación, la Fiscalía General de Estambul ha iniciado acciones legales contra 76 personas en el marco de una investigación que se centra en siete fondos de inversión.