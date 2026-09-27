Alpine condena el acoso tras el incidente de Colapinto en Bakú y defiende la rivalidad sana
El equipo francés se pronunció tras el incidente del argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán, rechazando el acoso en redes sociales y promoviendo un ambiente de respeto entre los aficionados.
FOTO: Franco Colapinto
Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- El equipo de Fórmula 1 Alpine ha emitido un comunicado oficial tras el Gran Premio de Azerbaiyán, manifestando su rechazo al acoso en redes sociales. En su declaración, el equipo subrayó que "los errores ocurren cuando se corre al límite" y que, independientemente de los resultados, "nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos".
La escudería destacó que las agresiones no solo afectaron a uno de sus pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluyendo a medios de comunicación y a los rivales en la pista. En su comunicado, Alpine dejó claro que su condena al acoso "no está dirigida a ninguna afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico", sino que se trata de una postura "universal".
Además, el equipo denunció que estas conductas se han vuelto recurrentes en las últimas carreras, afirmando que "ya no se puede tolerar". Alpine se solidarizó con la Fórmula 1, la FIA y otros competidores en su esfuerzo por "erradicarlo" de manera definitiva.
La organización también manifestó su "responsabilidad de alzar la voz y ayudar a encontrar una solución", por lo que planea mantener conversaciones con el promotor de la categoría y el organismo rector para combatir las agresiones digitales y fomentar "la rivalidad deportiva sana".
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, lanzó una advertencia a los aficionados argentinos tras las amenazas y mensajes de odio que recibió Pierre Gasly en redes sociales. Estas agresiones surgieron después del incidente en el Gran Premio de España, cuando Franco Colapinto pidió por radio que el francés le cediera la posición antes de ser llamado a boxes en la penúltima vuelta.
Briatore afirmó: "Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina". Además, enfatizó que "Tienen la suerte de contar con un piloto prometedor que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto". El directivo remarcó que las disputas deben darse frente a los rivales y no dentro del equipo.
Lectura rápida
¿Qué comunicó Alpine tras el Gran Premio de Azerbaiyán?
El equipo rechazó el acoso en redes sociales y defendió la importancia de la rivalidad sana.
¿A quiénes afectaron las agresiones en redes?
Afectaron a uno de sus pilotos, a miembros de la comunidad de la Fórmula 1 y a medios de comunicación.
¿Qué postura tiene Alpine sobre el acoso?
La escudería afirma que su condena al acoso es universal y no dirigida a ninguna afición en particular.
¿Quién es Flavio Briatore?
Es el asesor ejecutivo de Alpine, quien advirtió sobre las amenazas a Pierre Gasly y el impacto en Franco Colapinto.
¿Qué busca Alpine con sus declaraciones?
El equipo busca erradicar el acoso digital y promover un ambiente de respeto y competencia sana.
[Fuente: Noticias Argentinas]