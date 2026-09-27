Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 32°. La sensación térmica se siente un poco más alta, alcanzando los 35°. La humedad es del 51%, lo que contribuye a una atmósfera cálida. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste, con una presión atmosférica de 1006 hPa.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para este domingo, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 36°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa que puede hacer más agradable el calor. La humedad se mantiene en niveles moderados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 28 de septiembre se espera una mínima de 19° y una máxima de 32°, con lluvias de intensidad fuerte. El martes 29, la mínima será de 18° y la máxima de 21°, con lluvias ligeras. Para el miércoles 30, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 18°, también con lluvias ligeras. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, manteniendo la tendencia de lluvias. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con cielos parcialmente nublados.