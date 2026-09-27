Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 25°. La sensación térmica es de 25°, con una humedad del 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica se sitúa en 1006 hPa.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas se mantendrán con cielos nublados a lo largo del día. El viento continuará moderado, lo que puede generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que el clima se sienta más cálido de lo que indica el termómetro.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. Para el lunes 28 de septiembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 22°, con lluvias intensas. El martes 29, la temperatura mínima descenderá a 15° y la máxima alcanzará los 20°, con lluvias moderadas. El miércoles 30, se espera un clima más templado con mínimas de 12° y máximas de 22°, y cielos parcialmente nublados. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 21°, con cielos nublados. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, manteniendo cielos nublados.