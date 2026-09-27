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Ailín Pérez logra su séptima victoria consecutiva en UFC tras vencer a Norma Dumont

"Técnicamente le gané, soy la mejor. Estoy esperando mi oportunidad por el cinturón", expresó la argentina tras su victoria en Las Vegas.

27/09/2026 | 09:21Redacción Cadena 3

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Gran triunfo de Ailín Pérez en UFC Vegas 121.

FOTO: Gran triunfo de Ailín Pérez en UFC Vegas 121.

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Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La argentina Ailín "Fiona" Pérez logró imponerse por decisión unánime (29-28, 29-28 y 29-28) a la brasileña Norma Dumont en el combate coestelar de UFC Vegas 121, que se llevó a cabo en el UFC Apex de Las Vegas.

Con este resultado en la categoría de 135 libras, la peleadora oriunda de Hurlingham alcanzó su séptima victoria consecutiva en el peso gallo, consolidándose como la segunda en la historia de la división, solo superada por las nueve victorias de Amanda Nunes. Su récord profesional ahora es de 14 triunfos y dos derrotas.

El encuentro previo estuvo marcado por un tenso careo, donde Dumont lanzó preservativos y billetes hacia la argentina. Sin embargo, en el octágono, Pérez mostró su dominio desde el primer asalto, interceptando una patada de su rival y logrando un derribo con control superior.

Dumont reaccionó en el segundo round, logrando conectar golpes de izquierda y un derribo de judo, mientras que el tercer capítulo combinó intercambios de golpes a distancia por parte de la brasileña y una presión final de Pérez contra la reja.

Una vez anunciado el resultado, la tensión volvió a surgir cuando Pérez celebró su victoria con un baile frente a su oponente, lo que llevó a la intervención de la seguridad.

En la entrevista posterior al combate, la argentina afirmó: "Técnicamente le gané, soy la mejor. Estoy esperando mi oportunidad por el cinturón", refiriéndose a una posible pelea titular contra Kayla Harrison.

Por su parte, Dumont calificó el fallo como "absurdo", afirmando que ganó los asaltos dos y tres, y mencionó que Pérez necesitó atención médica y una visita al hospital.

Fuentes especializadas en deportes han estimado que las ganancias de Pérez por este triunfo oscilarían entre 70.000 y 100.000 dólares. La peleadora de 31 años ahora se enfocará en consolidar su lugar como contendiente directa al campeonato antes de finalizar el año.

Lectura rápida

¿Quién ganó el combate?
Ailín Pérez ganó por decisión unánime a Norma Dumont.

¿Cuál es la racha de victorias de Pérez?
Ailín Pérez suma siete victorias consecutivas en UFC.

¿Dónde se llevó a cabo la pelea?
El combate se disputó en el UFC Apex de Las Vegas.

¿Qué dijo Pérez tras la victoria?
Expresó que "técnicamente le gané" y que espera una oportunidad por el cinturón.

¿Cuál es el récord profesional de Pérez?
Su récord es de 14 triunfos y 2 derrotas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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