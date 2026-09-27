Un pitbull atacó a un hombre en plena calle en Córdoba y le causó heridas
El hecho ocurrió en inmediaciones de Eduardo Baravalle al 6100, en barrio San Javier. La víctima fue trasladada al Hospital Florencio Díaz y recibió el alta. El perro fue secuestrado.
27/09/2026 | 10:32Redacción Cadena 3
FOTO: El pitbull fue secuestrado tras el ataque.
Un hombre mayor de edad resultó herido tras ser atacado por un perro de raza pitbull mientras circulaba por la vía pública en barrio San Javier, en la ciudad de Córdoba.
El episodio ocurrió en inmediaciones de Eduardo Baravalle al 6100. Según manifestó el damnificado ante los efectivos policiales, por circunstancias que son materia de investigación, fue sorprendido por el animal, que lo mordió en la zona inguinal.
Tras el ataque, personal policial entrevistó al propietario del perro. El hombre explicó que el animal se encontraba dentro de la vivienda cuando su hija menor de edad ingresaba una motocicleta.
Según su relato, en ese momento el perro habría cortado la cadena que lo sujetaba, salió del domicilio y atacó al hombre que circulaba por el sector.
Un servicio de emergencias 107 acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Florencio Díaz. Luego de recibir atención médica, la víctima fue dada de alta.
Por disposición de las autoridades intervinientes, el animal fue secuestrado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre fue atacado por un perro de raza pitbull en barrio San Javier, Córdoba.
¿Quién fue la víctima? Un hombre mayor de edad resultó herido en el ataque.
¿Cuándo sucedió el ataque? El episodio ocurrió en inmediaciones de Eduardo Baravalle al 6100.
¿Dónde fue el ataque? En la vía pública, en el barrio San Javier, Córdoba.
¿Cómo fue el ataque? El perro mordió al hombre en la zona inguinal después de escapar de su hogar.
¿Por qué fue secuestrado el perro? Por disposición de las autoridades intervinientes tras el ataque.