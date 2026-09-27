Un pitbull atacó a un hombre en plena calle en Córdoba y le causó heridas

FOTO: El pitbull fue secuestrado tras el ataque.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Un hombre mayor de edad resultó herido tras ser atacado por un perro de raza pitbull mientras circulaba por la vía pública en barrio San Javier, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió en inmediaciones de Eduardo Baravalle al 6100. Según manifestó el damnificado ante los efectivos policiales, por circunstancias que son materia de investigación, fue sorprendido por el animal, que lo mordió en la zona inguinal.

Tras el ataque, personal policial entrevistó al propietario del perro. El hombre explicó que el animal se encontraba dentro de la vivienda cuando su hija menor de edad ingresaba una motocicleta.

Según su relato, en ese momento el perro habría cortado la cadena que lo sujetaba, salió del domicilio y atacó al hombre que circulaba por el sector.

Un servicio de emergencias 107 acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Florencio Díaz. Luego de recibir atención médica, la víctima fue dada de alta.

Por disposición de las autoridades intervinientes, el animal fue secuestrado.