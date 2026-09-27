Rosario amaneció pasado por agua

Rosario comenzó este domingo con 17°C y cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura máxima prevista para la jornada es de 23°C.

La humedad se ubicó en 84% y el viento soplaba desde el Este a 17 km/h. La presión atmosférica era de 1006,9 hPa, con una visibilidad de 15 kilómetros.

El amanecer se produjo a las 6.43, mientras que la puesta del sol está prevista para las 19.03.

Además, el pronóstico para la jornada contempla condiciones de inestabilidad en la ciudad, con posibilidad de precipitaciones y tormentas.