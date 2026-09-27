En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario amaneció pasado por agua

La jornada tendrá una máxima de 23°C. La humedad se ubicó en 84% y el viento soplaba del Este a 17 km/h.

27/09/2026 | 10:20Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Rosario un día nublado.

FOTO: Rosario un día nublado.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó este domingo con 17°C y cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura máxima prevista para la jornada es de 23°C.

La humedad se ubicó en 84% y el viento soplaba desde el Este a 17 km/h. La presión atmosférica era de 1006,9 hPa, con una visibilidad de 15 kilómetros.

El amanecer se produjo a las 6.43, mientras que la puesta del sol está prevista para las 19.03.

Además, el pronóstico para la jornada contempla condiciones de inestabilidad en la ciudad, con posibilidad de precipitaciones y tormentas.

Lectura rápida

¿Qué temperatura se registró en Rosario este domingo? La temperatura fue de 17°C, con una máxima prevista de 23°C.

¿Cuál es la humedad en Rosario? La humedad se ubicó en 84%.

¿Qué dirección tenía el viento? El viento soplaba desde el Este a 17 km/h.

¿A qué hora amaneció y se puso el sol? El amanecer fue a las 6.43 y la puesta del sol está prevista para las 19.03.

¿Qué condiciones climáticas se esperan en Rosario? Se esperan condiciones de inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones y tormentas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf