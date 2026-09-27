Rosario amaneció pasado por agua
La jornada tendrá una máxima de 23°C. La humedad se ubicó en 84% y el viento soplaba del Este a 17 km/h.
27/09/2026 | 10:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario un día nublado.
Rosario comenzó este domingo con 17°C y cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura máxima prevista para la jornada es de 23°C.
La humedad se ubicó en 84% y el viento soplaba desde el Este a 17 km/h. La presión atmosférica era de 1006,9 hPa, con una visibilidad de 15 kilómetros.
El amanecer se produjo a las 6.43, mientras que la puesta del sol está prevista para las 19.03.
Además, el pronóstico para la jornada contempla condiciones de inestabilidad en la ciudad, con posibilidad de precipitaciones y tormentas.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario este domingo? La temperatura fue de 17°C, con una máxima prevista de 23°C.
¿Cuál es la humedad en Rosario? La humedad se ubicó en 84%.
¿Qué dirección tenía el viento? El viento soplaba desde el Este a 17 km/h.
¿A qué hora amaneció y se puso el sol? El amanecer fue a las 6.43 y la puesta del sol está prevista para las 19.03.
¿Qué condiciones climáticas se esperan en Rosario? Se esperan condiciones de inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones y tormentas.