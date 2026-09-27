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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos 2026: más de 100 mil personas en el cierre

El Parque del Sur fue escenario de la celebración final, con la participación de Cacho Deicas, Virginia Tola y una Fiesta Bresh. Durante las dos semanas, 3,5 millones de personas participaron de las actividades deportivas y artísticas.

27/09/2026 | 10:35Redacción Cadena 3 Rosario

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Atletas argentinos disfrutan durante durante la ceremonia de clausura de los Suramericanos.

FOTO: Atletas argentinos disfrutan durante durante la ceremonia de clausura de los Suramericanos.

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Más de 100 mil personas participaron este sábado de la fiesta de cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizó en el Fan Fest del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe. La convocatoria se produjo durante la jornada en la que finalizaron los 15 días de competencia.

El cierre reunió el acto protocolar, el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios, además de distintas propuestas artísticas. Según informó el Gobierno de Santa Fe, el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, encabezó la ceremonia junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

La programación artística comenzó con la Red de Coros y Orquestas y la presentación de Julia Mancilla, la cantante santafesina de 10 años que también había participado de la ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera.

Luego se realizó una Fiesta Bresh y el cierre musical estuvo a cargo de Cacho Deicas, quien compartió parte de la presentación con la soprano santafesina Virginia Tola. La artista también había participado del acto protocolar, donde interpretó el Himno Nacional Argentino.

Durante la ceremonia, Moccia informó además que 3,5 millones de personas participaron de las distintas actividades deportivas y artísticas desarrolladas durante los Juegos en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Los Fan Fest funcionaron durante las dos semanas de competencia y contaron con propuestas musicales, culturales y recreativas. Según la información oficial, hubo siete escenarios en simultáneo, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos, además de DJs, actividades para las infancias, charlas, entrevistas y programas de radio y streaming.

Lectura rápida

¿Cuántas personas asistieron al cierre de los Juegos Suramericanos? Más de 100 mil personas participaron del evento.

¿Quiénes encabezaron la ceremonia de cierre? La ceremonia fue encabezada por Mario Moccia y el gobernador Maximiliano Pullaro.

¿Qué actividades se realizaron durante el cierre? Se realizaron un acto protocolar, desfile de abanderados y propuestas artísticas, incluyendo presentaciones musicales.

¿Cuántas personas participaron en total durante los Juegos? 3,5 millones de personas participaron en las actividades deportivas y artísticas de los Juegos.

¿Qué se ofreció en los Fan Fest? Los Fan Fest contaron con 90 bandas, 60 puestos gastronómicos, DJs y actividades recreativas.

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