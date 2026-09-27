GINEBRA (AP) — Las primeras proyecciones del domingo sugieren que los votantes en Suiza están en camino de rechazar una propuesta de carácter derechista que busca aplicar de manera estricta la neutralidad del país. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Popular Suizo, que incluye miembros con inclinaciones prorrusas, argumenta que el gobierno ha acercado demasiado a Suiza a la Unión Europea y a la OTAN, especialmente en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania.

La propuesta se presentó tras la decisión de Suiza de sumarse a las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia. Busca prohibir que el país alpino participe en medidas punitivas contra naciones hostiles, salvo las sanciones aprobadas por las Naciones Unidas. Cabe recordar que Rusia posee poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU como uno de sus cinco miembros permanentes.

Desde mediados del siglo XIX, Suiza ha mantenido un compromiso con la neutralidad, un principio que ha sido objeto de intensos debates sobre su verdadero significado. Las proyecciones de la radiodifusora pública suiza SRG, respaldadas por datos de la encuestadora gfs bern y los primeros recuentos oficiales, indican que más de dos tercios de los votantes han expresado su rechazo a la propuesta.

El recuento oficial final se espera más tarde el domingo, tras el cierre de las urnas al mediodía. La mayoría de los votantes optó por emitir su voto por correo. Aunque Suiza no es parte de ninguna alianza militar, de haber sido aprobada la propuesta, habría impedido al gobierno suizo colaborar con cualquier alianza, como lo ha hecho con la OTAN en los últimos 30 años, incluyendo ejercicios conjuntos, a menos que se enfrentara a una amenaza.

Los defensores de la propuesta sostienen que el gobierno se ha acercado de manera "peligrosa" a la Unión Europea y a la OTAN, poniendo en riesgo la seguridad e independencia de acción de Suiza. En contraste, los opositores, que incluyen al gobierno federal y al Parlamento, argumentan que la Constitución ya otorga al gobierno el margen necesario para salvaguardar los intereses nacionales.

Ambos lados del debate han tenido en cuenta la seguridad en su argumentación. Ruth Bolomey, una jubilada de 65 años originaria de Hawái, expresó que votó a favor de la iniciativa, afirmando: "Creo que necesitamos neutralidad y deberíamos mantener la neutralidad por razones de seguridad, por la gente". Por otro lado, Jihad Azkoul, de 78 años y oriundo de Nueva York, indicó que votó "no" y reflexionó sobre la posibilidad de un ataque ruso: "¿Recibiríamos protección de nuestros vecinos?".

En la democracia suiza, los votantes participan en referendos hasta cuatro veces al año, lo que permite una implicación directa en la formulación de políticas. El gobierno suizo está dirigido por un poder ejecutivo compuesto por siete miembros de diferentes espectros políticos, que toman decisiones por consenso. La presidencia de Suiza rota anualmente entre sus miembros, siendo el cargo mayormente ceremonial; actualmente, el presidente es Guy Parmelin, del Partido Popular Suizo.