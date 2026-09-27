Accidente en Palermo: cinco heridos tras choque de dos autos en avenida Sarmiento
El siniestro ocurrió en avenida Sarmiento al 4200. Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales porteños por politraumatismos.
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Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- Un accidente vehicular se registró este domingo en la avenida Sarmiento al 4200, entre las avenidas Belisario Roldán y Casares, en la Ciudad de Buenos Aires. Este incidente involucró a dos automóviles y dejó como resultado a cinco personas asistidas por los servicios de emergencia.
De acuerdo con el informe de la Unidad Médica de Asistencia de Traslados (UMAT) 2, cuatro de los heridos fueron trasladados a hospitales porteños con diagnóstico de politraumatismos. Dos hombres, de 26 y 23 años, fueron llevados al Hospital Rivadavia, mientras que un hombre de 32 años y una mujer de 27 años fueron derivados al Hospital Fernández.
Asimismo, otro hombre de 26 años recibió atención en el lugar del accidente, pero no requirió ser trasladado a un centro médico. Así, el operativo sanitario contabilizó un total de cinco pacientes atendidos tras el choque.
Hasta el momento, el informe de emergencias no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias que llevaron a la colisión ni sobre la identidad de los conductores de los vehículos implicados.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Palermo?
Un choque entre dos automóviles dejó cinco personas asistidas por equipos de emergencia.
¿Cuántas personas resultaron heridas?
Cinco personas fueron asistidas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a hospitales.
¿Dónde sucedió el accidente?
El siniestro ocurrió en la avenida Sarmiento al 4200, en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué hospitales recibieron a los heridos?
Los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia y al Hospital Fernández.
¿Se conoce la causa del choque?
No se han brindado detalles sobre las circunstancias del accidente ni la identidad de los conductores.
[Fuente: Noticias Argentinas]