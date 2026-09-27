Accidente en Palermo: cinco heridos tras choque de dos autos en avenida Sarmiento

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- Un accidente vehicular se registró este domingo en la avenida Sarmiento al 4200, entre las avenidas Belisario Roldán y Casares, en la Ciudad de Buenos Aires. Este incidente involucró a dos automóviles y dejó como resultado a cinco personas asistidas por los servicios de emergencia.

De acuerdo con el informe de la Unidad Médica de Asistencia de Traslados (UMAT) 2, cuatro de los heridos fueron trasladados a hospitales porteños con diagnóstico de politraumatismos. Dos hombres, de 26 y 23 años, fueron llevados al Hospital Rivadavia, mientras que un hombre de 32 años y una mujer de 27 años fueron derivados al Hospital Fernández.

Asimismo, otro hombre de 26 años recibió atención en el lugar del accidente, pero no requirió ser trasladado a un centro médico. Así, el operativo sanitario contabilizó un total de cinco pacientes atendidos tras el choque.

Hasta el momento, el informe de emergencias no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias que llevaron a la colisión ni sobre la identidad de los conductores de los vehículos implicados.