Lando Norris critica a Colapinto tras incidente, pero ignora su propio error en Canadá

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- El británico Lando Norris (McLaren) fue contundente en sus críticas hacia el argentino Franco Colapinto (Alpine) tras quedar fuera del Gran Premio de Azerbaiyán debido a un choque provocado por el argentino en la curva 1. Sin embargo, el piloto no recuerda un incidente similar que protagonizó en el GP de Canadá 2025, donde también causó un accidente.

En sus declaraciones, Norris manifestó: "La FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones. Es simplemente una negligencia; esto no es conducir y no merece estar en la Fórmula 1". Su descontento por los daños en su monoplaza lo llevó a exigir al menos una carrera de sanción. "En la F1 esperas que los pilotos anticipen las cosas, que sepan que el agarre va a ser bajo. Queremos competir contra los mejores del mundo y, cuando pasan estas cosas, es porque no deberías estar ahí", remarcó el británico.

Estas declaraciones revelan una notable contradicción cuando se comparan con lo sucedido en el Gran Premio de Canadá de 2025. En Montreal, Norris fue protagonista de un incidente insólito al chocar desde atrás a su compañero Oscar Piastri en la recta principal mientras ambos luchaban por la cuarta posición.

Tras un intento de sobrepaso sin espacio adecuado, el británico terminó fuera de carrera, lo que provocó el ingreso del auto de seguridad y arruinó la competencia de Piastri, afectando así su pelea por el título.

La discrepancia es evidente, ya que cuando un exceso de frenada o un error de cálculo de un rival lo perjudicó en Bakú, Norris exigió descalificaciones y cuestionó la capacidad de Colapinto para competir en la categoría, pidiendo sanciones severas a la FIA.

Sin embargo, en el caso de su propio error, que resultó en una situación similar contra su compañero de equipo, el británico se limitó a ofrecer una simple disculpa por radio y en boxes, dejando el asunto sin mayores consecuencias.