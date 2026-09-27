El deporte argentino produjo un nuevo milagro gracias a su Santa Fe

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Por Jorge Parodi

El deporte amateur argentino produjo un nuevo milagro, esta vez, gracias a su Santa Fe.

Durante dos semanas, Santa Fe, Rafaela y Rosario nos brindaron una fiesta inolvidable del deporte.

La XIII edición de los Juegos Suramericanos fueron un éxito indiscutible.

La gente fue protagonista llenando estadios en todas las disciplinas, aun en las menos populares y conocidas, aportando fervor y aliento a nuestros representantes deportivos.

Muchos de nosotros nos encontramos increíblemente nerviosos y expectantes ante la definición en disciplinas como el tiro con arco, el vóley de playa y hasta con los deportes electrónicos.

La flamante infraestructura deportiva, que quedará para el deporte de la provincia de Santa Fe , respondió e incluso superó las necesidades de semejante evento.

Miles de niños y jóvenes se contagiaron y disfrutaron in situ del espíritu de este Disney polideportivo, con aroma y forma de Juegos Olímpicos.

Los voluntarios le dieron el alma y la organización respondió con eficacia.

Conocimos deportistas argentinos que se subieron al podio, superando actuaciones de ediciones anteriores, batieron récords, se colgaron medallas con emoción y contaron sus historias.

Entrenaron durante años para competir en unos pocos minutos.

Como hemos dicho muchas veces: el deporte amateur argentino no tiene, ni ha tenido nunca, una política de Estado que lo contenga y lo encarrille.

Vive y vivió olvidado, desfinanciado y desatendido.

Quienes toman decisiones solo recuerdan a nuestros deportistas cuando ganan alguna medalla, para la foto o para subirlos a algún balcón de alguna casa de gobierno.

Hemos escuchado en estos días historias de jóvenes que hasta piden créditos para competir y representar a nuestro país, porque las becas son insuficientes.

En este contexto, cada logro, cada medalla, cada podio tiene la dimensión de un milagro.

Es que los deportistas amateur argentinos, que nos llenan de orgullo, viven en un país que les da la espalda a sus sueños y les tira la camiseta hacia atrás.

Sólo son ellos, su pasión, su vocación, junto a sus familias, a sus afectos, a sus clubes, a sus federaciones, a sus formadores, a dirigentes comprometidos, a sus entrenadores contra todo y contra todos, incluso contra sus propios límites deportivos y contra los rivales que deben superar con esa desventaja desde el punto de partida.

Los éxitos del deporte argentino son el fruto del esfuerzo y el corazón de nuestros deportistas.

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe fueron un soplo de aire fresco y una vidriera para exponer esta realidad, a veces oculta por nuestra cultura “futbolizada” que atrae todas las miradas y el excluyente interés mediático.

Hay vida en el deporte argentino detrás y junto al fútbol, que es nuestra gran pasión nacional.

Ojalá que lo logrado en Santa Fe no sea solo un oasis en el desierto, y que los nuevos estadios no se conviertan en futuros elefantes blancos.

Que las emociones que vivimos no se congelen.

Está claro que con la buena voluntad y con la pasión no alcanza.

Que las medallas no nos confundan.

Sin proyectos, sin apoyo, sin infraestructura, los éxitos de nuestro deporte seguirán siendo un milagro.

Durante dos semanas el deporte argentino recuperó el pulso, revivió, volvió a latir.

Se trata de un milagro que necesita de una mayor cantidad de creyentes.

Un milagro que se produjo, esta vez, gracias a su Santa Fe.