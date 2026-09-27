Santa Fe, en la FIT tras los Suramericanos: “El deporte se convirtió en un atractivo”

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminaron con un balance positivo para la provincia, que ahora busca aprovechar la experiencia para consolidarse como sede de grandes eventos deportivos y fortalecer su oferta turística.

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, habló con Cadena 3 durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 y destacó el impacto que tuvo la competencia, que se desarrolló en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela.

“Cerró anoche la ceremonia de los Juegos Suramericanos en la provincia. Nos deja muy contentos, conformes y alegres con lo ocurrido, y muy orgullosos como santafesinos, pero también por lo que pudo exhibir Argentina, porque fue un evento internacional”, expresó.

Puccini destacó el trabajo realizado en las tres sedes y señaló que fueron “los Juegos Suramericanos con mayor cantidad de visitas de su historia”.

“Se estuvo a la altura de las circunstancias para toda la logística en las tres sedes. Nos da una plataforma para seguir trabajando y convertir a Santa Fe en sede del deporte nacional”, sostuvo.

El vínculo entre los Juegos y las escuelas

Uno de los aspectos que destacó el funcionario fue la participación de las escuelas de toda la provincia. Según explicó, unas 2.000 instituciones formaron parte de las actividades vinculadas con los Juegos.

“Tenías que ver la cara de los chicos al llegar a los Fan Fest. Las escuelas llegaban a la mañana, con visitas guiadas a las disciplinas”, contó.

Puccini remarcó especialmente el impacto que tuvo la experiencia en alumnos de localidades pequeñas y escuelas rurales, que pudieron conocer instalaciones deportivas, disciplinas y atletas de otros países.

“Hay chicos que venían de pueblos muy chicos, escuelas rurales, que pudieron ver la infraestructura de un estadio y de una actividad como la que se llevó adelante, equipamiento, atletas de otros países y disciplinas que probablemente no iban a conocer en los próximos años si no las veían en vivo y en directo”, señaló.

La ceremonia de cierre también tuvo un componente educativo, con la participación de cerca de 320 alumnos que integraron un coro junto a representantes de distintos lugares de la provincia.

“Fue un acierto vincularlo con la educación”, consideró.

Santa Fe busca potenciar su turismo

Puccini también destacó el trabajo que realiza la provincia para ampliar su oferta turística y generar alternativas para quienes buscan escapadas de fin de semana.

“Estamos haciendo mucho trabajo por el turismo en la provincia de Santa Fe. Tenemos una mirada de toda la industria sin chimenea que genera el turismo, con cadena de valor en toda la provincia”, explicó.

En ese sentido, señaló que Santa Fe comenzó a desarrollar circuitos turísticos que abarcan diferentes regiones y localidades.

“Empezamos a poner lugares de escapada de fin de semana. Decimos que querés hacer y Santa Fe lo ofrece”, afirmó.

Entre las propuestas mencionó el corredor de la Ruta 1, desde Santa Fe hasta Obligado, las lagunas del sur provincial, pueblos con museos y el turismo rural, que involucra a cerca de 30 ciudades y municipios.

Además, destacó a Rosario y Santa Fe capital como puertas de entrada para recorrer el territorio provincial.

El deporte como atractivo turístico

Santa Fe también busca aprovechar la experiencia de los Suramericanos para atraer nuevos eventos deportivos.

“Vamos con gastronomía, empresas de turismo y el pecho inflado por los Juegos ODESUR, sabiendo que estamos elegidos para Panamericanos Junior en 2029 con Rosario”, afirmó Puccini.

Y agregó: “El deporte se convirtió para la provincia de Santa Fe en un atractivo para atraer eventos”.

La provincia también presentó en la FIT una propuesta gastronómica y diferentes actividades para promocionar sus destinos.

Rosario-Madrid, una nueva conexión

Entre las novedades que destacó Puccini aparece además la conexión aérea directa entre Rosario y Madrid.

“La frutilla será que el jueves se inaugura el viaje directo Rosario-Madrid, sin escalas, que será una de las novedades. Servirá a santafesinos y a gente cercana a Rosario”, anticipó.

Entrevista de Alejandro Bustos y Agustín González