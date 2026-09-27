Operativos en Ciudad Oculta: cinco detenidos y 20 kilos de marihuana incautados

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo una serie de operativos en la Villa 15, conocida como Ciudad Oculta, en el barrio de Villa Lugano, donde se logró la detención de cinco hombres y la incautación de casi 20 kilos de marihuana y 242 gramos de cocaína.

La operación se originó a partir de una investigación que comenzó con la detención de un individuo que llevaba consigo cuatro ladrillos de marihuana en una mochila, con un peso total de 3,031 kilos. La División Investigaciones Antidrogas Sur interceptó un automóvil Volkswagen Vento en José León Suárez y Monte para verificar su situación.

Durante la detención, el conductor, un hombre de 36 años proveniente de Morón, intentó deshacerse de la mochila donde se encontraba la droga. Además, al revisar el vehículo, los oficiales encontraron más marihuana y un teléfono celular.

La Unidad de Flagrancia Sur, liderada por Agustín Aymerik, ordenó la detención del conductor, el secuestro de la droga y la continuación de la investigación para determinar la procedencia de los estupefacientes. A través de las indagaciones, los agentes identificaron a los presuntos proveedores y sus direcciones, lo que llevó al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n.º 26, dirigido por Agustín Nicolás Repetto, a autorizar dos allanamientos en la Villa 15.

En el primer allanamiento, en la calle Hubac, se detuvo a un hombre de 20 años y se incautaron 15 ladrillos de marihuana, que sumaron un total de 11,808 kilos, además de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El segundo allanamiento resultó en la detención de tres hombres, de 33, 38 y 68 años, este último jubilado. En esta casa se encontraron otros seis ladrillos de marihuana, pesando 4,645 kilos, y 242,7 gramos de cocaína. También se confiscó dinero en efectivo y una balanza digital.

En total, los operativos iniciales y los allanamientos posteriores resultaron en la incautación de 25 ladrillos de marihuana, que pesaron 19,484 kilos, y 242,7 gramos de cocaína. El juez dispuso la detención de los cinco hombres involucrados y el secuestro de todos los elementos relevantes para la investigación.

Las operaciones contaron con el apoyo de la División Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) de la Policía Barrial de la Villa 15, así como personal de diversas divisiones que garantizó la seguridad durante el cumplimiento de las órdenes judiciales.