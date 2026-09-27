FOTO: Alerta amarilla del SMN por tormentas fuertes en Buenos Aires este domingo

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarillo por tormentas fuertes que afectará a la ciudad durante la mañana y la tarde de este domingo.

"La Ciudad será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas," destacó el SMN en un comunicado dirigido a la prensa y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Además, el organismo pronosticó que "se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual."

Para este domingo, se prevén tormentas aisladas y vientos del este rotando al noreste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 19, lo que lo convertirá en el día más caluroso de la semana.

El lunes se anticipa cielo mayormente nublado y chaparrones por la noche, con vientos del este y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados, en otra jornada húmeda.

Para el martes, se anuncian tormentas aisladas y chaparrones, con vientos del sur y temperaturas que se mantendrán entre los 14 y 19 grados.