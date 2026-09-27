Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 34°. La sensación térmica es de 34°, lo que indica un ambiente caluroso. La humedad se encuentra en un 36%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, lo que aporta un leve alivio a las altas temperaturas. La presión atmosférica se sitúa en 1004 hPa.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para este domingo 27 de septiembre, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima que alcanzará los 34°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable y soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el lunes 28 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 33°, con probabilidad de lluvias moderadas. El martes 29 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, también con lluvias moderadas. El miércoles 30 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 22°, manteniendo la tendencia de lluvias moderadas. Para el jueves 1 de octubre, la mínima descenderá a 13° y la máxima será de 19°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 18°, continuando con la posibilidad de lluvias ligeras.