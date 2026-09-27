Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 27 de septiembre

El clima en Rosario para este domingo 27 de septiembre se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La mínima del día se registrará en 17° y la máxima alcanzará los 20°. Las condiciones actuales indican que la temperatura es de 19°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad.

En cuanto a las condiciones actuales, se reporta un estado del cielo con light rain, lo que significa que las lluvias son ligeras y no se espera que generen inconvenientes significativos. La visibilidad es de 10,000 metros, y el viento sopla a 6.69 m/s desde el sureste, lo que puede aportar un leve frescor al ambiente. La presión atmosférica se mantiene en 1011 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé que las lluvias continúen intermitentemente, especialmente en las horas de la tarde. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los rosarinos se preparen para una jornada con paraguas a mano y abrigos ligeros.

En el pronóstico extendido, el lunes 28 de septiembre se espera una mínima de 17° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras nuevamente. Para el martes 29, las temperaturas oscilarán entre 14° y 22°, con lluvias moderadas. El miércoles 30, las condiciones mejorarán con mínimas de 11° y máximas de 23°, aunque se prevén nubes dispersas. El jueves 1 de octubre, se anticipa un clima similar, con mínimas de 11° y máximas de 21°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se espera un clima más nublado, con mínimas de 10° y máximas de 22°.