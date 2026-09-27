FOTO: A seis años del crimen de Pablo Flores, la familia sigue pidiendo justicia por el colectivero asesinado

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – El próximo 1° de octubre se cumplen seis años del brutal crimen del colectivero Pablo Flores en Virrey del Pino, y su familia continúa reclamando justicia. La causa, que estuvo archivada, fue reabierta recientemente, pero los tres primeros acusados fueron absueltos y su compañero, con quien cambió de turno esa noche, no fue investigado.

Elisa Flores, hermana de la víctima, se expresó sobre la situación actual de la causa en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, donde explicó que la familia no cesa en su lucha para que el crimen no quede impune.

El homicidio ocurrió el 1° de octubre de 2020, en plena pandemia de coronavirus. Un compañero le solicitó a Pablo cambiar de turno en la línea 218 de la empresa Almafuerte. Aceptó, se subió a una unidad diferente y comenzó su recorrido, pero en la Ruta Nacional N°3, a la altura del barrio San Javier, fue asesinado.

Los atacantes se subieron al transporte y le dispararon en la cabeza, causándole la muerte en el acto, y luego se dieron a la fuga.

Posteriormente, tres individuos fueron detenidos: Oscar Ezequiel Vega (28), Néstor Fabián Marone (57) y su hijo Adrián Alberto Marone (38). Sin embargo, años más tarde, la Justicia los liberó.

En el juicio, el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 5 de La Matanza absolvió a los tres acusados, quienes enfrentaban cargos por "homicidio calificado por el uso de arma de fuego, por ser cometido con el concurso premeditado de más de dos personas y con alevosía".

Desde ese momento, la familia ha atravesado un segundo sufrimiento: el dolor por la muerte de Pablo y la falta de respuestas de la Justicia respecto a los autores del crimen.

La familia sostiene que los atacantes podrían haber estado esperando a su compañero, quien normalmente conducía el interno 75: "Debido a un cambio de horarios y a un relevo diferente al habitual, aquella noche terminó conduciéndolo Pablo. Creemos que así quedó en el lugar equivocado, en el momento equivocado".

"No pretendemos presentar esta hipótesis como una verdad judicialmente comprobada, sino pedir que sea investigada. Porque si Pablo efectivamente no era el objetivo, detrás de su asesinato puede existir una historia que todavía no fue esclarecida”, expresan.

Cómo se encuentra la causa

Tras las absoluciones, se impulsó una nueva investigación, con la intervención del abogado Hugo López Carribero, que incluyó una presentación de pesquisa privada, nuevas líneas y medidas.

En esta etapa, se trabajó sobre distintas pistas y personas que podrían aportar información para determinar quiénes participaron en el homicidio y cuál fue el verdadero móvil, además de las circunstancias que rodearon el ataque.

Sin embargo, la situación más reciente indica que la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, liderada por el fiscal Diego Rulli, archivó la causa.

El 18 de junio de este año, el fiscal fundamentó que había agotado todas las medidas útiles y pertinentes para esclarecer el caso, debido a obstáculos como el tiempo transcurrido y la falta de nuevos objetivos que permitieran identificar a personas distintas a las ya juzgadas.

"Todo esto teniendo una línea de investigación que no profundizó como debería. Ese día, Pablo salió a trabajar con una unidad que no era la suya, quien debía manejar ese interno estaba con carpeta médica, según sus dichos. Esa persona no fue investigada con profundidad, es lo que pedí y sigo sosteniendo al día de hoy”, reclamó Elisa.

“Pablo no es un expediente, ni una noticia del pasado, era una persona que salió a trabajar y nunca volvió a casa”, expresó.