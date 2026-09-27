FOTO: Clima de la semana: lluvias y temperaturas primaverales en Buenos Aires

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La semana comenzará con intensas lluvias y un clima primaveral, de acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas se prevén entre los 10 y los 19 grados, y existe la posibilidad de que superen los 20 grados, según las proyecciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante algunos días.

Para este domingo, se anticipan tormentas aisladas y vientos del este que cambiarán al noreste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 19 grados, lo que lo convertirá en el día más caluroso de la semana.

El lunes, el pronóstico indica un cielo mayormente nublado y chaparrones nocturnos, con vientos del este y temperaturas entre 14 y 19 grados, en un día húmedo.

El martes se espera la continuidad de tormentas aisladas y chaparrones, con vientos del sur y temperaturas que se mantendrán entre 14 y 19 grados.

Para el miércoles, el clima será parcialmente nublado con vientos del sudeste cambiando al este, con temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 18 grados.

El jueves se anticipa un cielo ligeramente nublado, con vientos del sudeste que rotarán al norte y temperaturas que oscilarán entre 11 y 18 grados.

El viernes, el pronóstico indica un cielo mayormente nublado, con vientos del noreste cambiando al norte y temperaturas que se ubicarán entre 10 y 18 grados, siendo el día más fresco de la semana.

Finalmente, el sábado se esperan chaparrones matutinos y un cielo mayormente nublado posteriormente, con vientos del norte rotando al noroeste, y temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 17 grados.