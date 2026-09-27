Clima de la semana: lluvias y temperaturas primaverales en Buenos Aires
Las temperaturas oscilarán entre 10 y 19 grados, con posibilidades de alcanzar los 20. Se prevén lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la semana.
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Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La semana comenzará con intensas lluvias y un clima primaveral, de acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las temperaturas se prevén entre los 10 y los 19 grados, y existe la posibilidad de que superen los 20 grados, según las proyecciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante algunos días.
Para este domingo, se anticipan tormentas aisladas y vientos del este que cambiarán al noreste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 19 grados, lo que lo convertirá en el día más caluroso de la semana.
El lunes, el pronóstico indica un cielo mayormente nublado y chaparrones nocturnos, con vientos del este y temperaturas entre 14 y 19 grados, en un día húmedo.
El martes se espera la continuidad de tormentas aisladas y chaparrones, con vientos del sur y temperaturas que se mantendrán entre 14 y 19 grados.
Para el miércoles, el clima será parcialmente nublado con vientos del sudeste cambiando al este, con temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 18 grados.
El jueves se anticipa un cielo ligeramente nublado, con vientos del sudeste que rotarán al norte y temperaturas que oscilarán entre 11 y 18 grados.
El viernes, el pronóstico indica un cielo mayormente nublado, con vientos del noreste cambiando al norte y temperaturas que se ubicarán entre 10 y 18 grados, siendo el día más fresco de la semana.
Finalmente, el sábado se esperan chaparrones matutinos y un cielo mayormente nublado posteriormente, con vientos del norte rotando al noroeste, y temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 17 grados.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera para esta semana?
Se anticipan lluvias, tormentas aisladas y temperaturas entre 10 y 19 grados.
¿Cuál será el día más caluroso?
El domingo se prevé como el día más caluroso con una máxima de 19 grados.
¿Qué se pronostica para el lunes?
Se esperan cielos nublados y chaparrones por la noche, con temperaturas de 14 a 19 grados.
¿Cuándo habrá tormentas aisladas?
Se pronostican tormentas aisladas para el martes y el domingo.
¿Cómo será el clima hacia el fin de semana?
El sábado habrá chaparrones por la mañana y cielo nublado, con mínimas de 12 grados.
[Fuente: Noticias Argentinas]