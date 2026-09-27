España se impone ante Inglaterra en un emocionante duelo de la UEFA Nations League 2026

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- En un vibrante encuentro del Grupo 3 de la Liga A, España aprovechó los errores de Inglaterra y se quedó con la victoria por 3-2 en la primera jornada de la UEFA Nations League 2026, donde se disputaron otros diez partidos.

Los goles que llevaron a la victoria de la "Furia Roja" fueron anotados por Lamine Yamal a los 2 minutos de juego; Álex Baena y Mikel Oyarzabal a los 15 y 29 del segundo tiempo, mientras que Antony Gordon y Harry Kane habían marcado para los ingleses a los 36 y 40 minutos, respectivamente, en el Wembley Stadium.

Desde el inicio, la presión alta de España causó estragos en la defensa inglesa, permitiendo que Lamine Yamal robara el balón y, aunque cayó, logró definir ante la salida del arquero James Trafford, enviando el balón al palo y adentro para abrir el marcador.

Inglaterra, tras algunas complicaciones, generó su primera gran oportunidad con una contra, donde Antony Gordon asistió a Bellingham, quien a su vez habilitó nuevamente al delantero del Barcelona, que con gran calma definió ante Unai Simón para igualar el partido.

A los 39 minutos, los “Tres Leones” dieron vuelta el marcador gracias a un cabezazo de Harry Kane, que se desvió en Marc Cucurella, estableciendo el 2-1.

En el segundo tiempo, Kane tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja con un penal, pero lo erróneamente ejecutó, estrellando el balón en el travesaño tras perder el equilibrio al rematar.

España, al ver la oportunidad, empató a los 15 minutos con un espectacular remate de Álex Baena desde fuera del área, tras un error en la defensa inglesa y con asistencia de Dani Olmo.

El mismo Baena luego asistió a Oyarzabal, quien se encontró solo frente al arquero Trafford y marcó el 3-2 final, sumando así los primeros tres puntos para España en el Grupo 3 de la Liga A.

En el mismo grupo, Croacia también logró una victoria, derrotando a República Checa por 2-1, con un golazo de Luka Modric, que a sus 41 años anotó con un remate cruzado al ángulo, seguido por un tanto de Pašalic y un empate temporal de Karabec.

En la Liga B, Suiza goleó a Macedonia del Norte por 3-0, gracias a un gol de Remo Freuler y un doblete de Zeki Amdouni.