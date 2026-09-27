El Aeropod: innovación en la aireación del suelo sin necesidad de robótica

Los agricultores enfrentaron un desafío crítico: el equipo utilizado para labrar, plantar y cosechar sus campos estaba afectando sus márgenes de ganancia. Investigaciones estimaron que la compactación del suelo puede reducir los rendimientos de cultivo entre 20% y 60%.

Plantar puede ayudar, pero es una tarea laboriosa y costosa que perjudica la salud del suelo de diversas maneras. Muju Earth desarrolló una alternativa: el Aeropod, que automatiza la aireación del suelo sin maquinaria ni robótica. La startup afirma que puede promover una mejor salud del suelo y reducir los costos de labranza de los agricultores a la mitad o más.

El dispositivo está "construido como una semilla, se siembra como una semilla y se envía como una semilla", afirmó Ifeoluwa Afolayan, cofundador y CEO de la empresa, en una entrevista con TechCrunch. Este dispositivo tiene el tamaño de una uña y los agricultores lo colocan en el suelo junto con sus semillas utilizando el mismo equipo, sin necesidad de labrar el suelo previamente.

"Es realmente una solución lógica", comentó Afolayan.

Una vez expuesto a una combinación de temperatura, presión y humedad, el Aeropod se abre, aflojando el suelo y creando pequeños canales que permiten que el aire, el agua y las raíces se muevan más fácilmente.

Muju Earth es una de las 200 startups en el Startup Battlefield de este año, que se llevará a cabo en TechCrunch Disrupt en San Francisco en octubre. La empresa ha probado sus dispositivos en entornos de laboratorio y está comenzando ensayos de campo pagados este otoño en el Reino Unido, donde nueve agricultores participarán y más de 30 están en lista de espera.

El mercado objetivo inicial son los cultivadores de cebollas en el Reino Unido, ya que las cebollas son particularmente sensibles a la compactación del suelo, según Afolayan.

Labrar un campo una vez puede costar entre £250 y £400 por hectárea al considerar los costos laborales, diésel y el desgaste del equipo. El Aeropod debería lograr resultados similares por solo £100 por hectárea, afirmó Afolayan.

El Aeropod nació durante el tiempo de Afolayan y su cofundador Wangyang Hu en el Imperial College de Londres, donde buscaron diseñar un producto que mejorara los resultados económicos de los agricultores mientras ayudaba a la salud del suelo. El desarrollo del Aeropod fue impulsado por una única pregunta: "¿Cómo hacer esto tan simple como sembrar una semilla?" dijo Afolayan. "Esa es la práctica más equitativa para todos los agricultores del planeta."

Además de los agricultores, la startup también ha recibido interés de empresas que desarrollan enmiendas biológicas, productos que se añaden al suelo, a menudo conteniendo microbios vivos, que mejoran o reemplazan los fertilizantes químicos. Como estos productos funcionan mejor en suelos aireados, están interesados en asociarse con el Aeropod.

Afolayan comentó que los agricultores han liderado la adopción del Aeropod. La mayor parte del marketing hasta ahora ha sido de tipo inbound. "Lo mejor del Aeropod es que los agricultores entienden intuitivamente la propuesta", concluyó.

Muju Earth es una de las 200 startups en la Startup Battlefield, una competencia de pitch en la que 20 finalistas se presentarán en el escenario principal durante el TechCrunch Disrupt, que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre en Moscone West en San Francisco.