Dario Amodei, CEO de Anthropic, se reúne con Donald Trump en un evento clave

Dario Amodei, CEO de Anthropic, se convirtió en el foco de atención durante el fin de semana al ser invitado a cenar con el expresidente Donald Trump en la Casa Blanca. Esta cena marcará el primer encuentro a solas entre ambos, en un contexto donde las posturas sobre la inteligencia artificial (IA) se han polarizado.

La noticia fue revelada por Axios, y posteriormente confirmada por TechCrunch a través de una fuente cercana a los planes de Amodei. Esta reunión se produce en un momento crítico, ya que ambos han expresado opiniones divergentes sobre el futuro de la IA. Mientras Amodei ha propuesto un enfoque más cauteloso para el desarrollo de esta tecnología, Trump ha desestimado las preocupaciones sobre la IA, sugiriendo que son parte de una "farsa" demócrata.

Amodei, quien recientemente fue parodiado en el programa Saturday Night Live, ha estado trabajando para implementar medidas de seguridad en el desarrollo de IA. Por otro lado, Trump ha sido crítico de estas iniciativas, argumentando que limitan el potencial de innovación. La cena en la Casa Blanca podría ser una oportunidad para que ambos discutan sus diferencias y busquen un terreno común en un tema que está tomando cada vez más relevancia en la política y la economía global.

La relación entre Amodei y la administración Trump ha sido tensa en el pasado. Este año, el Pentágono catalogó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, lo que llevó a la empresa a luchar en los tribunales para revertir dicha designación. Sin embargo, otros funcionarios de la administración han mostrado una postura más amigable hacia la compañía.

La cena representa no solo un evento social, sino también un punto crucial en el diálogo sobre cómo se debe manejar el avance de la inteligencia artificial y sus implicaciones para la sociedad.