Asesinato en el Monte Fuji: un thriller que explora el honor y la verdad

Ichijo Harumi, una joven de veinticinco años con aspiraciones de ser dramaturga, se encuentra en una encrucijada inesperada. Para subsistir, da clases particulares de inglés a Mako, una heredera de la influyente familia Watsuji, conocida por su dominio en la industria farmacéutica japonesa. Durante las fiestas de Año Nuevo, Harumi es invitada a la mansión familiar, donde se convierte en testigo de un suceso que cambiará su vida: Mako confiesa haber asesinado a Yohe, el patriarca de la familia.

La situación se complica cuando Mako revela que el anciano, un seductor empedernido, intentó agredirla y, en un acto de defensa, ella lo apuñaló con un cuchillo de fruta. La familia Watsuji, temerosa de las repercusiones, decide ocultar la verdad para proteger el honor familiar y a Mako. Harumi, atrapada en esta red de secretos, observa cómo la investigación avanza bajo la mirada de los detectives Nakazato Ukyo y Tsurumi Saburo, quienes pronto se dan cuenta de que las piezas del rompecabezas no encajan.

A medida que la tensión aumenta, Harumi comienza a cuestionar la versión oficial de los hechos. Se enfrenta a un dilema moral que desafía su lealtad hacia Mako y su propia conciencia. La novela, que se inscribe en el género de la novela negra, no solo ofrece un intrigante misterio, sino que también invita a reflexionar sobre el concepto de honor en la cultura japonesa y las decisiones que marcan el destino de las personas.

Publicada por SALAMANDRA en 2026, "Asesinato en el Monte Fuji" se presenta como una obra relevante en el contexto actual, donde los dilemas éticos y las complejidades familiares resuenan con fuerza. La narrativa de Ichijo Harumi se destaca por su profundidad psicológica y su capacidad para mantener al lector en vilo, convirtiéndola en una lectura imprescindible para los amantes del thriller y la intriga.

Ficha del libro: