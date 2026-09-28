Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 28 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

En la actualidad, el estado del cielo en Tucumán es de few clouds, con una temperatura de 30° y una sensación térmica que alcanza los 34°. La humedad se sitúa en un 66%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 4.12 m/s desde el suroeste.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 21° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente despejado. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán un cambio en las condiciones climáticas. Para el martes 29 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 21° con light rain. El miércoles 30, las temperaturas oscilarán entre 17° y 25° bajo un cielo de overcast clouds. El jueves 1 de octubre, se anticipan lluvias ligeras con mínimas de 17° y máximas de 22°. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, también con light rain.