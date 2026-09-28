El Gran Premio de Bahréin se disputará en Sepang por la guerra en Medio Oriente

FOTO: El Circuito Internacional de Sepang vuelve a la Fórmula 1.

Buenos Aires, 28 septiembre (NA) -- La Fórmula 1 tendrá actividad este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Bahréin que, curiosamente, se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia.

La razón de esta decisión se encuentra en que el GP de Bahréin debía realizarse a principios de año, pero fue suspendido debido a la guerra en Medio Oriente.

Finalmente, se optó por realizar la competencia este fin de semana, manteniendo el nombre del evento, aunque debido a la continuidad del conflicto armado, se llevará a cabo en Sepang.

El Circuito Internacional de Sepang tiene una longitud de 5,543 kilómetros y cuenta con 15 curvas. Este circuito fue sede del Gran Premio de Malasia de forma ininterrumpida entre 1999 y 2017.

El piloto más destacado en esta pista es el alemán Sebastian Vettel, quien ganó en las ediciones de 2010, 2011, 2013 y 2015.

Este Gran Premio de Bahréin representa la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, donde actualmente el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien cuenta con una ventaja de 66 puntos sobre su inmediato perseguidor, el británico George Russell (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto, por su parte, ha sumado 27 puntos en lo que va de la temporada, aunque se encuentra bajo cuestionamientos tras un accidente en el GP de Azerbaiyán que resultó en su abandono y también afectó a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren).