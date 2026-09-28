El Papa León XIV en Argentina: "Está insistiendo mucho en no entrar en polémicas"

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, genera expectativas por el escenario social y político con el que se encontrará el pontífice. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, José María Poirier, filósofo y director de la revista Criterio, analizó el posible impacto de la llegada y tomó como referencia la reciente recepción que tuvo el Papa en Francia.

Poirier sostuvo que la convocatoria en Europa mostró un fenómeno que no era sencillo de anticipar. “Puede haber sorpresas como la de Francia, que no imaginábamos esta recepción y esta respuesta tan importante de gente joven que estaba fuera del ámbito de las especulaciones y de las encuestas”, señaló.

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?? LEÓN XIV EN ARGENTINA: “ESTÁ INSISTIENDO MUCHO EN NO ENTRAR EN POLÉMICAS”



El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.



José María Poirier, analizó el escenario que encontrará el pontífice. pic.twitter.com/JsTUJqqe8F — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 28, 2026

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El referente consideró que el escenario argentino será diferente y mencionó las dificultades que pueden surgir de la relación entre las instituciones y el poder político. “No hay una tradición en los últimos años en la Argentina institucional, en el sentido de que cuesta diferenciar entre el Estado y el gobierno, y eso suscita dificultades”, explicó.

Ante la posibilidad de que León XIV se pronuncie sobre las disputas políticas locales, Poirier planteó que el Papa viene mostrando otra orientación en sus intervenciones. “Está insistiendo mucho en no entrar en polémicas, no entrar en debates desgastantes y en buscar puntos de conexión”, afirmó, al analizar sus recientes actividades en Francia.

En esa línea, el director de Criterio sostuvo que el pontífice podría mantener ese criterio durante su paso por el país. “Yo creo que acá algo de ese tipo va a pasar”, expresó, y agregó que desde la Conferencia Episcopal Argentina también existe la expectativa de que la visita permita superar las diferencias políticas y sociales.

“Todos querrían que fuera un paso que estuviera más allá de la grieta, más allá de las discrepancias profundas”, afirmó Poirier. Además, utilizó una comparación para describir la dinámica que tendrá la visita: “Esta visita es como un tango que se baila de a dos, es decir, que el Papa hará sus propuestas o dirá sus mensajes, pero también la respuesta del pueblo argentino tiene que acordarse.”

El filósofo también destacó la respuesta que León XIV recibió en Francia, donde participó de multitudinarios encuentros. “Que esto haya pasado en Francia, en un estadio y casi un millón de personas en Champs-Élysées, con Invalides y con todo lo que el Arco del Triunfo y todo lo que se conoce en París como espacio público, llama poderosamente la atención”, señaló.

Por último, Poirier consideró que esa convocatoria puede ser leída como una señal de interés de nuevas generaciones por el cristianismo en un país marcado por el laicismo. “Eso había llevado también a nuevas generaciones a una profunda ignorancia de sus raíces y eso es lo que esta periodista española está señalando”, afirmó. Sobre la llegada a la Argentina, mientras tanto, mencionó como uno de los posibles puntos de concentración la zona de los Bosques de Palermo, frente al Monumento de los Españoles, por el antecedente del encuentro de Juan Pablo II.

Entrevista de Alberto Lotuf.