Alerta amarilla: 16 provincias bajo amenaza por fuertes tormentas y lluvias

Un extenso frente de inestabilidad puso en guardia a más de la mitad de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias de variada intensidad que afecta a 16 provincias de las regiones del Centro, Cuyo, NOA, Litoral y Patagonia.

Según el informe oficial del organismo nacional, la advertencia responde a la presencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", por lo que se pide a la población extremar las precauciones.

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Las jurisdicciones alcanzadas por el aviso oficial son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan.

El área bajo alerta experimentará un deterioro de las condiciones del tiempo que incluye abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

Ante este escenario, las autoridades aconsejan evitar circular por la vía pública durante el desarrollo de las tormentas, no sacar la basura para prevenir anegamientos, retirar objetos que impidan que el agua fluya y mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del SMN.