Comienzan los alegatos de la defensa de Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres

FOTO: Continúa el juicio contra Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres.

La defensa de Oscar González pedirá este lunes la absolución del exlegislador en el juicio por el choque fatal en el camino de las Altas Cumbres. La audiencia rige desde las 9 de la mañana en Villa Dolores, donde los abogados expondrán sus argumentos ante el juez Santiago Camogli.

Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, Eduardo Caeiro y Gastón Bazán centrarán su alegato en uno de los puntos centrales del debate: cómo se produjo la colisión entre el BMW conducido por González y el Renault Sandero que manejaba Alejandra Bengoa.

La postura de la defensa apunta a una maniobra que habría realizado el Sandero en los instantes previos al impacto. Los abogados también cuestionarán la interpretación que hicieron las querellas de distintas pruebas y pericias incorporadas durante el juicio.

En ese marco, la defensa ya había calificado como "ciencia ficción" el alegato de la querella.

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La fiscal Analía Gallaratto mantuvo la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas y solicitó una condena de tres años y diez meses de prisión efectiva, además de diez años de inhabilitación para conducir.

Las querellas, por su parte, reclamaron diez años de prisión y plantearon que el caso debe encuadrarse bajo la figura de homicidio con dolo eventual.

El siniestro ocurrió el 29 de octubre de 2022 y provocó la muerte de Bengoa y graves lesiones a Marina Szulewicz y Alexa Miranda.

Después de los alegatos de la defensa llegará la instancia de las últimas palabras y el juicio quedará a la espera de la decisión de Camogli. Se estima que la sentencia podría conocerse a mediados de octubre, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

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Informe de Roberto Fontanari.