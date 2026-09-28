Fabián Kon, presidente del Coloquio IDEA: "No es necesario rifar la estabilidad para hacer reformas"

Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia y presidente del 62° Coloquio de IDEA, anticipó en Cadena 3 los principales temas que se debatirán esta semana en Mar del Plata. Bajo el lema “20 años de promesa a potencia”, empresarios y referentes del sector público y privado analizarán las condiciones necesarias para que Argentina pueda sostener un período prolongado de estabilidad y crecimiento.

Kon explicó que, en ediciones anteriores, el foco estuvo puesto en reformas como la disciplina fiscal, la estabilidad macroeconómica, la reducción de impuestos y los cambios laborales. “Dado que hay una agenda de reformas, ¿por qué no planteamos ir más allá y miramos hacia adelante?”, planteó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. Según explicó, para preparar el encuentro estudiaron experiencias de países como Chile, Irlanda, España, Uruguay y Polonia que lograron períodos extensos de crecimiento con estabilidad.

El presidente del coloquio sostuvo que la estabilidad es una condición necesaria, pero que por sí sola no alcanza. “La estabilidad es una condición necesaria pero no suficiente”, afirmó. En ese marco, señaló que el debate también incluirá empleo, infraestructura y otras reformas pendientes, y planteó que Argentina debería avanzar hacia una inflación de un dígito y ampliar la idea de estabilidad al cumplimiento de los marcos regulatorios, las obligaciones del Estado y la independencia de la Justicia.

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Otro de los ejes será cómo sostener políticas de largo plazo más allá de los cambios de gobierno. Kon puso como ejemplo a Uruguay, donde, según explicó, se mantienen determinadas condiciones pese a las alternancias políticas. “Lo que no podés es poner en juego la estabilidad”, sostuvo, y agregó que las distintas administraciones pueden discutir las prioridades presupuestarias, pero sin poner en riesgo ese principio.

Kon también remarcó que todavía existe una agenda importante de reformas estructurales en educación, salud y sistema previsional, entre otras áreas. Sobre educación, advirtió que “estamos en un límite” porque los chicos no estarían incorporando los conocimientos necesarios para acompañar un eventual período prolongado de crecimiento. Para graficar su planteo sobre la continuidad de las políticas, citó una frase utilizada por un intendente durante una actividad previa: “Ladrillo sobre ladrillo, que el que venga ponga el ladrillo arriba de la misma pared”.

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La inteligencia artificial y los cambios en el mercado laboral serán otro de los temas centrales del encuentro. Kon anticipó que participarán especialistas y empresarios para analizar cómo la nueva tecnología está modificando los negocios, la producción y la capacitación. “Estamos en un cambio grande. Hoy muchos hablan de que esto no es un cambio tecnológico, es un cambio de era”, señaló, y sostuvo que las reformas laborales deberán adaptarse a un escenario en el que algunas tareas podrían automatizarse y aparecer nuevos empleos.

Finalmente, el titular del Coloquio IDEA destacó las oportunidades que Argentina tiene por el desarrollo de sectores como la minería, el agro, la energía, la ciencia y el conocimiento. “Probablemente” sea una de las mayores oportunidades que tuvo el país, consideró, y sostuvo que el planteo empresario será no desaprovecharla. El 62° Coloquio de IDEA se realizará desde este miércoles hasta el viernes en Mar del Plata, con cobertura de Cadena 3.