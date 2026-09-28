Estudio sobre diabetes revela que mantener el azúcar en sangre demasiado estable puede tener un costo

Un reciente estudio reveló que mantener el nivel de azúcar en sangre extremadamente estable podría acarrear un costo inesperado para algunas personas con diabetes. La investigación, presentada en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) en Milan, Italia, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026, indicó que personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 a veces reportaron una mejor calidad de vida después de días en que sus niveles de glucosa fluctuaron más, siempre que permanecieran dentro de límites seguros.

Los investigadores combinaron datos de dispositivos de monitoreo continuo de glucosa (CGM) con evaluaciones diarias de bienestar. Los resultados sugirieron que el esfuerzo y las restricciones necesarias para minimizar cada fluctuación de glucosa podrían dificultar que algunas personas disfruten de actividades cotidianas.

El estudio fue liderado por el Profesor Dominic Ehrmann del Instituto de Investigación Diabetes Academy Mergentheim, en Bad Mergentheim, Alemania. La investigación se centró en cómo el manejo diario de la diabetes afecta el estado de ánimo, la energía, el sueño, el estrés y la capacidad de participar en actividades normales.

El análisis examinó si los patrones de glucosa registrados por los dispositivos CGM estaban asociados con la calidad de vida diaria de las personas con diabetes. Los datos provinieron del estudio PRO-MENTAL, financiado por el Centro Alemán para la Investigación de la Diabetes (DZD). Los participantes calificaron su calidad de vida diariamente durante 14 días consecutivos utilizando una técnica conocida como evaluación momentánea ecológica (EMA), basada en el cuestionario WHO-5.

Este cuestionario solicitó a los participantes que evaluaran cinco afirmaciones, incluyendo su estado de ánimo y energía. Además, se recopiló información diaria sobre la calidad del sueño, el estrés percibido y la energía utilizando el mismo enfoque EMA.

Los datos del CGM durante el mismo período de 14 días permitieron al equipo examinar varias medidas de control de glucosa, incluyendo el tiempo por debajo del rango seguro y la variabilidad de glucosa. La variabilidad de glucosa refleja cómo los niveles de azúcar en sangre suben y bajan a lo largo del tiempo.

Los investigadores utilizaron modelos estadísticos para determinar si los patrones de glucosa, sueño, estrés, estado de ánimo y energía en un día podrían predecir la calidad de vida al día siguiente. También realizaron un análisis separado para ver si las mediciones del mismo día estaban asociadas con la calidad de vida de ese día.

El análisis incluyó datos de 400 personas con diabetes (72% tipo 1, 28% tipo 2, 55% mujeres, edad promedio 47 años, rango de 32 a 63 años, y una media de hemoglobina glucosilada (HbA1c) de 7.6%). Dos patrones de glucosa se destacaron: pasar más tiempo en el rango normal de glucosa un día estaba significativamente asociado con una mejor calidad de vida al día siguiente. Sin embargo, más sorprendentemente, una mayor variabilidad de glucosa el día anterior también se vinculó a una mayor calidad de vida al día siguiente.

Por el contrario, el tiempo que los participantes pasaron por encima o por debajo del rango de glucosa seguro el día anterior no mostró una asociación significativa con su calidad de vida al día siguiente. Una mejor calidad de sueño la noche anterior también se relacionó con un mayor bienestar al día siguiente, al igual que niveles más altos de energía el día anterior.

Los resultados no sugieren que un mal control de la glucosa sea beneficioso. De hecho, pasar más tiempo dentro del rango normal se asoció con una mejor calidad de vida. Sin embargo, los investigadores indicaron que el hallazgo sobre la variabilidad de glucosa podría señalar un problema diferente. Aquellos que se esfuerzan especialmente por eliminar las fluctuaciones normales podrían imponerse restricciones que hagan que la vida cotidiana sea menos placentera.

Los autores afirmaron: "Los días con un mayor tiempo en el rango seguro de azúcar en sangre fueron seguidos por días en los que los individuos con diabetes tipo 1 y tipo 2 reportaron una mejor calidad de vida, lo que subraya la importancia del control óptimo de la glucosa para el bienestar. Curiosamente, una variabilidad de glucosa más alta de lo habitual también se asoció con una mejor calidad de vida al día siguiente. Estos hallazgos pueden sugerir que los individuos experimentan una menor calidad de vida cuando intentan minimizar las fluctuaciones de glucosa de manera demasiado estricta, potencialmente debido a la carga o restricciones asociadas en la vida diaria, lo que puede contribuir a que algunas personas con diabetes sientan que no pueden participar de manera segura en ciertas actividades."