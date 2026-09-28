El ataque de drones rusos causa víctimas civiles mientras Ucrania avanza en el frente

KIEV, Ucrania (AP) — El bombardeo ruso ininterrumpido contra objetivos en Ucrania mató al menos a tres civiles e hirió a otros 41, informaron funcionarios el lunes, mientras el ejército ucraniano afirmó haber logrado más éxitos en un reciente avance en la línea del frente.

Los ataques se produjeron tras una semana de esfuerzos diplomáticos en las Naciones Unidas para impulsar negociaciones que pongan fin a la invasión de Moscú, que comenzó hace 4 años y medio. Las posiciones en el campo de batalla han cambiado poco desde el año pasado, en parte porque los enjambres de drones restringen severamente los movimientos de tropas, pero las fuerzas de Kiev lanzaron una ofensiva reciente, con el nombre en clave Operación Vivaldi, en una parte de la línea del frente de 1.250 kilómetros (800 millas).

El Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania indicó el lunes que había recuperado otros 51 kilómetros cuadrados (20 millas cuadradas) a los rusos, lo que eleva el total a 176 kilómetros cuadrados (68 millas cuadradas) desde que la ofensiva comenzó hace varios meses. El cuerpo señaló que, para abrir brecha en las defensas rusas, convirtió transportes blindados de personal BTR-60 de la era soviética en vehículos kamikaze que hicieron estallar las fortificaciones rusas más sólidas. La operación también ha utilizado robots terrestres para atacar posiciones rusas.

Los avances reivindicados se produjeron en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que el ejército ruso, de mayor tamaño, ha intentado conquistar en vano. Funcionarios rusos no hicieron comentarios inmediatos sobre la afirmación ucraniana.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, afirmó que las tropas rusas capturaron las aldeas de Novovodiane, en la región de Donetsk, y Ulanove, en la región norteña de Sumy. No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones.

Los incesantes ataques rusos con drones contra ciudades y pueblos buscan desgastar la resistencia de Ucrania y paralizar la economía ucraniana. El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus fuerzas atacaron dos centros de datos en Kiev, así como gasolineras en la capital ucraniana. También fue alcanzado un centro de distribución del servicio postal Nova Poshta en la ciudad sureña de Odesa, indicó.

El ejército ruso también atacó un buque de carga en el mar Negro y otro en el puerto ucraniano de Chornomorsk, señaló el ministerio. Los ataques buscan frenar las exportaciones de grano de Ucrania, aunque también podrían provocar escasez de alimentos en países que dependen de las importaciones ucranianas.

Los ataques aéreos rusos golpean con regularidad zonas civiles. Moscú sostiene que solo apunta a sitios vinculados con el ámbito militar. Los ataques rusos con drones en la región de Kiev mataron a tres personas e hirieron a ocho, informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

El alcalde Ihor Terekhov manifestó que un ataque ruso contra un edificio de apartamentos de nueve pisos en la ciudad nororiental de Járkiv hirió a 38 personas, incluidos 10 niños. Viacheslav Chaus, jefe de la administración militar regional, dijo que cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, resultaron heridas cuando un dron ruso impactó una zona residencial en la región norteña ucraniana de Cherníhiv la noche del domingo.

Drones ucranianos de largo alcance han atacado depósitos de combustible y plantas industriales en el interior de Rusia, que son un pilar de la economía de Moscú y de su esfuerzo bélico. Funcionarios locales de emergencias informaron el lunes que ataques ucranianos con drones durante la noche provocaron incendios en tres instalaciones de infraestructura en la región rusa de Krasnodar, sin identificar los lugares.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que las defensas antiaéreas derribaron 254 drones ucranianos durante la noche.