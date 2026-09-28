Descubren en Egipto la tumba de un alto funcionario del faraón en la necrópolis de Bubasteion

FOTO: Jeroglíficos en la puerta falsa de la tumba de Sekhentio-Ptah.

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Una misión arqueológica descubrió en la necrópolis de Bubasteion, en Saqqara, la tumba de Sekhentio-Ptah, un alto funcionario del antiguo Egipto que ocupó diversos cargos de confianza en la corte del faraón.

Este hallazgo incluye un complejo de pozos funerarios interconectados y data de hace aproximadamente 4.500 años, coincidiendo con el periodo de construcción de las pirámides.

La tumba, que se encuentra en excelente estado de conservación, alberga restos de una capilla funeraria y una puerta falsa, lo que proporciona nueva información sobre el desarrollo de la necrópolis y sus ritos funerarios.

Según informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, junto a la puerta falsa, el equipo de investigadores halló un conjunto de reliquias rituales de alabastro, que incluye una mesa de ofrendas, una losa y una pila de purificación.

Tras analizar los jeroglíficos presentes en la puerta y los objetos encontrados, se logró identificar la tumba como perteneciente a Sekhentio-Ptah, quien fue Chambelán Real, supervisor de las obras del rey, guardián de los secretos de los decretos reales, sacerdote de la diosa Maat y supervisor de los escribas.

Este alto funcionario, de gran prestigio en el Imperio Antiguo, es reconocido por su influencia y poder en el entorno más cercano al rey.

Adicionalmente, se descubrió un sistema interconectado de pozos subterráneos que conecta múltiples entierros humanos, así como muestras de cartonaje funerario pintado y más de 100 figuritas ushabti de cerámica.

Entre los hallazgos más destacados se encuentran tres sarcófagos de piedra, que se mantienen sellados e intactos, una estatua de madera con forma de halcón y una colección de vasijas de cerámica.

El descubrimiento es valioso no solo por la riqueza de los objetos encontrados, sino también porque el conjunto funerario se halló en su ubicación original, lo que permite visualizar la disposición real de los elementos funerarios y la relación entre los distintos espacios de la tumba. Esto facilita la reconstrucción del uso y la concepción de este complejo funerario en la antigüedad.