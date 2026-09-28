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Lunes con alerta amarilla por tormentas y una máxima de 21°C en Rosario

El SMN prevé inestabilidad durante toda la jornada, con lluvias de variada intensidad, registros térmicos entre 14 y 21°C y viento del sudeste.

28/09/2026 | 06:50Redacción Cadena 3 Rosario

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La semana comenzó con cielo cubierto y algunas lloviznas.

FOTO: La semana comenzó con cielo cubierto y algunas lloviznas.

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Rosario comenzó este lunes con cielo cubierto, 15,8°C y una humedad del 92%. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la ciudad y la región.

Durante la mañana se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura mínima será de 14°C, mientras que el viento soplará del sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde se prevén tormentas fuertes, con una máxima de 21°C y similares chances de lluvia. Durante la noche las condiciones se mantendrán inestables, con tormentas fuertes, una temperatura estimada de 18°C y viento del sur.

Para los próximos días, el SMN anticipa 22°C de máxima para el martes y 23°C para el miércoles. El jueves se espera un descenso a 20°C, mientras que viernes, sábado y domingo tendrán máximas de 21°C, 23°C y 22°C, respectivamente.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario? Se prevén tormentas con temperaturas que oscilan entre 14°C y 21°C.

¿Quién emite la alerta meteorológica? El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas.

¿Cuándo se espera el clima inestable? Durante la mañana y la tarde de este lunes, continuando en la noche.

¿Dónde se aplica la alerta amarilla? En Rosario y la región circundante.

¿Por qué se emite la alerta? Debido a la probabilidad de tormentas y condiciones climáticas inestables.

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