Lunes con alerta amarilla por tormentas y una máxima de 21°C en Rosario

FOTO: La semana comenzó con cielo cubierto y algunas lloviznas.

Rosario comenzó este lunes con cielo cubierto, 15,8°C y una humedad del 92%. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la ciudad y la región.

Durante la mañana se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura mínima será de 14°C, mientras que el viento soplará del sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde se prevén tormentas fuertes, con una máxima de 21°C y similares chances de lluvia. Durante la noche las condiciones se mantendrán inestables, con tormentas fuertes, una temperatura estimada de 18°C y viento del sur.

Para los próximos días, el SMN anticipa 22°C de máxima para el martes y 23°C para el miércoles. El jueves se espera un descenso a 20°C, mientras que viernes, sábado y domingo tendrán máximas de 21°C, 23°C y 22°C, respectivamente.