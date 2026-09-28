FOTO: La Muestra Industrial se prepara para reunir en Rafaela al entramado productivo de la Región Centro

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” entra en la recta final de cara a su primera edición, que se realizará del 14 al 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela.

La propuesta combinará conferencias, rondas de negocios y espacios de vinculación entre empresas, instituciones y referentes del sector productivo, con una agenda orientada a debatir algunos de los principales desafíos que atraviesan a la industria argentina.

La iniciativa es impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y NC Producciones, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rafaela, y busca diferenciarse del formato tradicional de exposición para priorizar la generación de negocios, el intercambio de experiencias y la construcción de vínculos dentro del entramado productivo.

“Queremos que sea mucho más que una exposición tradicional. La concebimos como un espacio donde empresarios, instituciones, universidades, gobiernos y referentes sectoriales puedan encontrarse para debatir, generar vínculos y construir oportunidades concretas”, explicó Gabriel Corrado, presidente del CCIRR.

Una agenda para debatir el futuro productivo

Durante las tres jornadas se desarrollarán charlas y paneles sobre industria, macroeconomía, competitividad tributaria, infraestructura, energía, logística, inteligencia artificial, transformación digital, talento, innovación y desarrollo territorial, entre otros ejes.

Juan Carlos Basso, presidente de la Muestra Industrial, explicó que el objetivo es poner sobre la mesa los factores que condicionan el desarrollo productivo y generar conversaciones que permitan identificar oportunidades.

“Queremos discutir qué necesita la Argentina para desplegar plenamente su potencial productivo”, señaló.

Uno de los ejes será “La industria en el centro: hacia una nueva agenda productiva para Argentina”, una conversación orientada a analizar las condiciones necesarias para impulsar inversión, innovación y generación de empleo.

También habrá una mirada sobre el escenario internacional y su impacto en las empresas. La propuesta “Del mundo a la fábrica: tendencias globales que redefinen la producción” abordará los cambios en las cadenas globales de valor y las oportunidades que pueden abrirse para las compañías argentinas.

Sectores estratégicos, tecnología y talento

La agenda también pondrá el foco en actividades que concentran inversiones y generan demanda para numerosas cadenas de proveedores.

En “Sectores que mueven la Argentina” se analizarán las oportunidades vinculadas con petróleo, gas y minería, junto con el papel del agro como motor económico y su relación con el desarrollo industrial, tecnológico y exportador.

La transformación digital tendrá, a su vez, un espacio destacado. La inteligencia artificial, la automatización, el uso de datos y las nuevas tecnologías formarán parte de las conversaciones sobre competitividad y futuro de las empresas.

Otro de los temas será el talento. Educación técnica, formación profesional, nuevas habilidades y transformaciones en el mundo laboral integrarán una agenda que buscará acercar las necesidades del sector productivo con el sistema educativo.

Entre los especialistas y referentes que forman parte de la programación aparecen nombres como Diego Coatz, Ariel Masut, César Litvin, Andrés Pallaro y Juan Bosch, entre otros.

Tres rondas para generar negocios

Además de las conferencias, uno de los componentes centrales de la Muestra serán las tres rondas de negocios, destinadas a generar encuentros concretos entre compradores, proveedores y empresas de diferentes sectores.

Una estará orientada a conectar industrias con grandes compañías; otra buscará vincular fabricantes con supermercados, distribuidores, importadores y operadores comerciales; mientras que la tercera tendrá carácter multisectorial.

A estos espacios se sumarán instancias de networking y encuentros entre representantes del ecosistema productivo.

La Región Centro tendrá un papel protagonista

La integración de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos será otro de los ejes de la Muestra Industrial.

La propuesta busca potenciar la articulación entre empresas, instituciones y autoridades de las tres provincias y debatir el papel de la Región Centro dentro del desarrollo industrial argentino.

Infraestructura, innovación, competitividad e integración regional serán algunos de los puntos que atravesarán esas conversaciones.

Basso destacó recientemente, durante su participación en FECOL en Esperanza, la intención de que la Muestra funcione como una vidriera para ese potencial productivo.

“Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos van a tener la oportunidad de mostrarse al país y al mundo”, expresó.

Rafaela y el desafío de construir territorios competitivos

La experiencia de Rafaela también tendrá un espacio dentro de la programación a partir del debate sobre desarrollo territorial y articulación institucional.

La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo municipal, Patricia Imoberdorf, destacó el papel que pueden desempeñar las universidades, cámaras empresarias, agencias de desarrollo, centros tecnológicos y otras organizaciones para conectar conocimiento, inversión y talento.

“Creemos que ese es un tema muy relevante para la Argentina de hoy: cómo construir ecosistemas productivos dinámicos, innovadores y competitivos que trasciendan a las personas y a los gobiernos”, sostuvo.

La conversación buscará poner en valor la experiencia de articulación público-privada e institucional desarrollada en Rafaela y analizar cómo esos modelos pueden contribuir a construir territorios más competitivos.

“Volver a poner a la industria en el centro”

Para los organizadores, la expectativa es que la primera edición deje no solamente debates, sino también contactos, oportunidades comerciales y nuevos proyectos.

Basso planteó como objetivo que Rafaela se consolide como un punto de encuentro para quienes trabajan alrededor de la actividad industrial, mientras que Corrado sintetizó el concepto que atravesará las tres jornadas.

“Que volvamos a poner a la industria en el centro. No como un sector más de la economía, sino como una de las principales herramientas para generar valor agregado, desarrollo territorial, empleo de calidad y crecimiento sostenible para la Argentina”, expresó.

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” se realizará el 14, 15 y 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela, con conferencias, rondas de negocios y espacios de vinculación durante sus tres jornadas.