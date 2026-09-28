Brasil refuerza medidas para evitar aumentos excesivos en precios de combustibles

El Gobierno brasileño ha intensificado sus esfuerzos para evitar incrementos "abusivos" en los precios de los combustibles, en un contexto de alta volatilidad en el mercado internacional del petróleo, desencadenada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, según lo declarado por el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti.

Moretti aclaró que la intención del Gobierno no es establecer un control total sobre los precios, sino más bien prevenir aumentos que sean considerados injustificados. Para ello, se han intensificado las inspecciones en estaciones de servicio y distribuidoras a nivel nacional.

Una de las principales medidas adoptadas es la continuación de una subvención de 2,12 reales (aproximadamente 40 centavos de dólar) por litro de diésel. Esta iniciativa tiene como objetivo mitigar el impacto de la fluctuación internacional en el mercado interno, especialmente en el sector de transporte de alimentos, que es uno de los más afectados por la inflación.

La "Operación Carga Pesada", implementada por el Gobierno, llevó a cabo un total de 241 acciones de fiscalización entre el 21 y el 25 de septiembre, como parte de un esfuerzo por regular los precios y las prácticas en la cadena de combustibles.

Además, la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) ha iniciado 70 procedimientos contra estaciones de servicio y distribuidoras por presuntas conductas abusivas. Por su parte, la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) ha impuesto sanciones que superan los 700 millones de reales (cerca de 134 millones de dólares), aunque las empresas afectadas tienen la posibilidad de apelar estas decisiones.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva también ha decidido levantar sanciones previas que se aplicaban por aumentos injustificados de precios, que podían conllevar multas de entre 20.000 y 500 millones de reales (entre 3.828 y 95,7 millones de dólares). Además, se aseguró que el abastecimiento de diésel para octubre está garantizado, buscando aliviar preocupaciones sobre el suministro durante la próxima demanda estacional.