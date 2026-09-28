FOTO: Alerta amarilla: tormentas fuertes se pronostican para la madrugada del martes en Buenos Aires

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta amarilla debido a la expectativa de tormentas fuertes que impactarán en la madrugada de este martes en la Ciudad de Buenos Aires.

En su comunicado, el SMN indicó: "La Ciudad será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, al tiempo que algunas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas".

Se anticipa que los valores de precipitación acumulada oscilen entre 20 y 50 milímetros, aunque se prevé que en algunas áreas se superen estas cifras de manera puntual.

Pronóstico extendido:

Martes: Se anuncian tormentas aisladas y chaparrones, con vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados.

Miércoles: Cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste que cambiarán al este, con mínimas de 11 grados y máximas de 18 grados.

Jueves: Se prevé cielo algo nublado y vientos del sudeste rotando al norte, con temperaturas entre 11 y 18 grados.

Viernes: Cielo mayormente nublado, con vientos del noreste que cambiarán al norte. Las temperaturas se situarán entre 10 y 18 grados, siendo el día más fresco de la semana.

Sábado: Se esperan chaparrones por la mañana, cielo mayormente nublado y vientos del norte que rotarán al noroeste, con mínimas de 12 grados y máximas de 17 grados.