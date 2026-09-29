Rosario arrancó con lluvia débil y se esperan tormentas aisladas durante la mañana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado por la tarde, viento del sur con ráfagas y condiciones más estables hacia la noche.
29/09/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario
Rosario comenzó este martes con 17,3°C, cielo cubierto y lluvia débil, de acuerdo con el informe actualizado a las 6 de la mañana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 96%, la presión es de 1005,7 hPa y el viento sopla del sudoeste a 23 km/h, con una visibilidad de 10 kilómetros.
Para la jornada se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado y no se prevén lluvias, mientras que durante la noche se espera nubosidad parcial. El viento se mantendrá del sur durante todo el día, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Lectura rápida
¿Qué temperatura tuvo Rosario al inicio del día? Rosario comenzó con 17,3°C.
¿Quién emitió el informe del clima? El informe fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Qué se espera para la jornada en cuanto a temperatura? Se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C.
¿Qué tipo de precipitaciones podrían ocurrir en la mañana? Podrían registrarse tormentas aisladas con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
¿Cómo será el clima hacia la tarde y la noche? Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se espera nubosidad parcial durante la noche.