Rosario arrancó con lluvia débil y se esperan tormentas aisladas durante la mañana

Rosario comenzó este martes con 17,3°C, cielo cubierto y lluvia débil, de acuerdo con el informe actualizado a las 6 de la mañana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 96%, la presión es de 1005,7 hPa y el viento sopla del sudoeste a 23 km/h, con una visibilidad de 10 kilómetros.

Para la jornada se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado y no se prevén lluvias, mientras que durante la noche se espera nubosidad parcial. El viento se mantendrá del sur durante todo el día, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.