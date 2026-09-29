En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario arrancó con lluvia débil y se esperan tormentas aisladas durante la mañana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado por la tarde, viento del sur con ráfagas y condiciones más estables hacia la noche.

29/09/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lluvia en Rosario

FOTO: Lluvia en Rosario

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó este martes con 17,3°C, cielo cubierto y lluvia débil, de acuerdo con el informe actualizado a las 6 de la mañana por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 96%, la presión es de 1005,7 hPa y el viento sopla del sudoeste a 23 km/h, con una visibilidad de 10 kilómetros.

Para la jornada se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado y no se prevén lluvias, mientras que durante la noche se espera nubosidad parcial. El viento se mantendrá del sur durante todo el día, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Lectura rápida

¿Qué temperatura tuvo Rosario al inicio del día? Rosario comenzó con 17,3°C.

¿Quién emitió el informe del clima? El informe fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué se espera para la jornada en cuanto a temperatura? Se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C.

¿Qué tipo de precipitaciones podrían ocurrir en la mañana? Podrían registrarse tormentas aisladas con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

¿Cómo será el clima hacia la tarde y la noche? Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se espera nubosidad parcial durante la noche.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf