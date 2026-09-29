FOTO: El Niño podría ser el fenómeno más intenso en 40 años durante esta primavera en Argentina

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- El fenómeno de "El Niño" se prevé que alcanzará una severidad inusitada durante la primavera, según los pronósticos meteorológicos. Se anticipa que las lluvias superen los niveles habituales en gran parte del país, con especial énfasis en la región del Litoral, lo que incrementa el riesgo de crecidas en los ríos y posibles inundaciones.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas indica que este evento podría convertirse en el más potente registrado en los últimos 40 años y se espera que se mantenga activo al menos hasta febrero de 2027.

"Este invierno ya mostró los primeros efectos de El Niño, con temperaturas moderadas y lluvias más intensas en varias zonas", señaló Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora emérita en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

La especialista agregó: "Lamentablemente, estos efectos se intensificarán en los próximos meses, ya que la primavera es el periodo en que este fenómeno se manifiesta con mayor fuerza en nuestro país".

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado que El Niño está firmemente establecido y se intensificará en un evento muy fuerte en los próximos meses. En su comunicado, advierte que hay casi un 100% de probabilidad de que persista hasta febrero de 2027.

En este contexto, el pronóstico climático trimestral de un grupo de expertos de diversas instituciones prevé, para septiembre, octubre y noviembre, probabilidades muy altas de lluvias superiores a lo normal en el norte del Litoral y el oeste de Cuyo, además de La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de Patagonia.

También se anticipan precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual en el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el noroeste de Patagonia. Se espera que las lluvias sean normales en el centro-oeste de Formosa y Chaco, así como en el este de Salta y Santiago del Estero, mientras que en el NOA y el sudoeste de Patagonia se pronostican niveles inferiores a lo normal.

"Cuando hablamos de lluvias más intensas, nos referimos a que la cantidad de agua caída podría superar la capacidad de absorción del suelo", explicó Rusticucci, quien agregó que se prevé un aumento significativo de lluvias en el noreste del país. Además, se espera que las abundantes lluvias en el sur de Brasil contribuyan al aumento del caudal de los ríos en la región. De hecho, se ha tenido que cerrar la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú debido a este fenómeno.

La zona que incluye las provincias de Misiones, Corrientes, este de Formosa, Chaco y Santa Fe, junto con el sur de Brasil y el norte de Uruguay, se considera el epicentro de las lluvias. Sin embargo, las consecuencias de estas precipitaciones podrían extenderse hacia el sur, afectando a la Provincia de Buenos Aires, donde las aguas escurren con lentitud debido a su geografía.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional ha elaborado un análisis que revela que cinco de las diez primaveras más lluviosas ocurrieron bajo la influencia de El Niño. También se ha observado que cuatro de las diez primaveras más frías se dieron en años con este fenómeno. Desde 1981, se han registrado 15 eventos de El Niño en primavera, de los cuales cinco fueron considerados fuertes, siendo el último en 2015.

El comunicado de la OMM sostiene que el actual evento de El Niño será extremadamente fuerte, alcanzando su pico a finales de este año y convirtiéndose en el fenómeno más potente jamás documentado en las cuatro décadas de monitoreo de la organización. Su impacto se extenderá, además, más allá de 2026, por lo menos hasta febrero de 2027.